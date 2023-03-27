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Осторожно! Электрическое напряжение!

Просмотров:11 Опубликовано: Сегодня, 10:11
Осторожно! Электрическое напряжение!
АО «МРЭК»

АО «МРЭК» ПРИЗЫВАЕТ СОБЛЮДАТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ НАХОЖДЕНИИ ВБЛИЗИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК



Энергетики АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» просят жителей региона соблюдать жизненно важные меры безопасности при нахождении вблизи воздушных линий электропередач, трансформаторных подстанций и другого электрооборудования. Как известно, игнорирование правил электробезопасности может повлечь за собой тяжелые травмы, в том числе несовместимые с жизнью. В свою очередь, энергетики АО «МРЭК» делают все, чтобы объекты компании были соответствующим образом защищены от проникновения посторонних лиц и снабжены предупреждающими знаками.

Специалисты АО «МРЭК» напоминают населению о необходимости строгого соблюдения правил электробезопасности, а также передачи этих знаний своим детям.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:



- возводить какие-либо постройки, складировать дрова, сено, разжигать костры под воздушными линиями электропередачи;
- запускать воздушных змеев под воздушными линиями электропередачи;
- играть вблизи и на территории электрических подстанций, трансформаторных пунктов, под воздушными линиями электропередачи;
- подниматься на опоры воздушных линий, разбивать изоляторы, набрасывать на провода какие-либо предметы или проволоку;
- использовать энергообъекты для селфи (фотосъемок);
- подходить к оборванным проводам на расстояние ближе 8 метров;
- заходить в помещения подстанций, трансформаторных пунктов, распределительных устройств;
- подниматься на деревья, если рядом с ними проходит воздушная линия;
- доставать предметы, попавшие на территорию электрических подстанций;
- приближаться к провисшим проводам воздушных линий;
- самостоятельно ремонтировать электроприборы и домашнюю электропроводку;
- перегружать бытовые сети — это приводит к короткому замыканию и пожарам;
- прикасаться к электроприборам мокрыми руками;
- прикасаться к оголенным электропроводам;
- в качестве предохранителей использовать некалиброванные плавкие вставки (жучки);
- использовать автоматические выключатели с завышенным номинальным током.

- Характерной особенностью электрического тока является его скрытая угроза: электричество нельзя увидеть, услышать или ощутить его запах. Именно поэтому приближение к энергообъектам, несмотря на ограждения и предупреждающие знаки, в большинстве случаев не вызывает у людей опасения. Игнорируя правила электробезопасности, вы подвергаете себя смертельному риску и ставите под угрозу надежность энергоснабжения региона! Помните, безопасного электрического тока не бывает. Просим жителей Мангистауской области особое внимание обращать на предупреждающие знаки на электрооборудовании и опорах воздушных линий «Осторожно! Высокое напряжение!» - желтый треугольник с молнией или знак «НЕ ВЛЕЗАЙ – УБЬЕТ!», - рассказал начальник Службы безопасности и охраны труда АО «МРЭК» Шабай Нуримов.

При обнаружении поврежденных линий электропередачи или открытых энергообъектов сообщать по телефонам «Горячей линии»: 8 (777) 057 00 05,
8 (777) 550 42 66 и 8 (7292) 200–278.

При получении соответствующего сигнала специалистами электросетевой компании незамедлительно будут приняты меры по устранению данных неполадок.
В АО «МРЭК» напоминают, что получить ответы на любые вопросы, касающиеся электроснабжения, можно по телефону доверия: 8 (7292) 200–300. Телефон доверия создан в целях оперативного получения обращений.

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