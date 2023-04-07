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Энергетики АО «МРЭК» начали подготовку к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов

Просмотров:117 Опубликовано: Сегодня, 11:14
Энергетики АО «МРЭК» начали подготовку к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Энергетики АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» приступили к активной подготовке своих электросетевых объектов к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода 2023-2024 годов.

Комплексная подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду - это ключевой фактор, обеспечивающий надежную работу электросетевых объектов в условиях повышенной нагрузки. АО «МРЭК» в полной мере осознает важность своей роли в обеспечении стабильной работы электросетей в зимний период.

Ремонтная кампания началась 1 апреля этого года и продлится 6 месяцев. Основные направления – выполнение технического обслуживания и ремонт оборудования подстанций, воздушных линий электропередач, испытания, измерения, а также проверка устройств релейной защиты и автоматики. Комплекс мероприятий позволит поддержать энергообъекты в рабочем состоянии.

Энергетики АО «МРЭК» начали подготовку к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов


В рамках ремонтной программы специалистам АО «МРЭК» предстоит в общей сложности отремонтировать 536,8 километра воздушных линий, 9 силовых трансформаторов напряжением 35 кВ и выше, а также 54 комплектные трансформаторные подстанции 6/10 кВ.

Также будет произведен ремонт высоковольтной линии ВЛ-110 кВ с заменой более 3 000 изоляторов. Устаревшие фарфоровые изоляторы будут заменены современными стеклянными. Все мероприятия программы рассчитаны на качественную подготовку к следующему зимнему периоду 2023-2024гг. Помимо основного оборудования энергетики отремонтируют производственные здания и сооружения.

Энергетики АО «МРЭК» начали подготовку к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов


Для повышения надежности электрических сетей специалистам АО «МРЭК» предстоит заменить 300 дефектных и деревянных опор на железобетонные СВ-105, а также физически изношенные провода.

Подготовка и повышение квалификации персонала также является неотъемлемой частью активной подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду. В АО «МРЭК» подчеркивают, что высококвалифицированный персонал является ключевым фактором в обеспечении надежной работы электросетей в экстремальных условиях зимнего периода. Обучением были охвачены все работники производственных служб АО «МРЭК», непосредственно занимающиеся ремонтными работами. После завершения обучения все сотрудники были аттестованы и допущены к ремонтным работам. В ремонтной кампании задействовано 48 бригад общей численностью 189 работников. Все ремонтные бригады обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, необходимыми инструментами и приспособлениями.

Энергетики АО «МРЭК» начали подготовку к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов


- Важность подготовительных мероприятий к зиме не может быть недооценена. Мы всегда уделяем этому особое внимание, потому что надежность электроснабжения наших потребителей – это наша главная задача. Мы уже начали активную подготовку к предстоящему сезону. Мероприятия ремонтной программы в нашей компании проводятся в полном соответствии с планом и строго контролируются. В число наших потребителей входят объекты образования, социальной сферы, жилищно-коммунального комплекса и ряд значимых предприятий области. В первую очередь необходимо сделать все, чтобы в осенне-зимний период электроснабжение было максимально стабильным и качественным, - сказал заместитель главного инженера АО «МРЭК» Максат Алкиев.


По завершении всех ремонтных работ АО «МРЭК» направит в Министерство энергетики РК необходимые материалы для получения паспорта готовности к прохождению осенне-зимнего периода.

Энергетики АО «МРЭК» начали подготовку к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов


Энергетики АО «МРЭК» начали подготовку к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов


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