Энергетики АО «МРЭК» начали подготовку к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов

- Важность подготовительных мероприятий к зиме не может быть недооценена. Мы всегда уделяем этому особое внимание, потому что надежность электроснабжения наших потребителей – это наша главная задача. Мы уже начали активную подготовку к предстоящему сезону. Мероприятия ремонтной программы в нашей компании проводятся в полном соответствии с планом и строго контролируются. В число наших потребителей входят объекты образования, социальной сферы, жилищно-коммунального комплекса и ряд значимых предприятий области. В первую очередь необходимо сделать все, чтобы в осенне-зимний период электроснабжение было максимально стабильным и качественным, - сказал заместитель главного инженера АО «МРЭК» Максат Алкиев.



Комплексная подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду - это ключевой фактор, обеспечивающий надежную работу электросетевых объектов в условиях повышенной нагрузки. АО «МРЭК» в полной мере осознает важность своей роли в обеспечении стабильной работы электросетей в зимний период.Ремонтная кампания началась 1 апреля этого года и продлится 6 месяцев. Основные направления – выполнение технического обслуживания и ремонт оборудования подстанций, воздушных линий электропередач, испытания, измерения, а также проверка устройств релейной защиты и автоматики. Комплекс мероприятий позволит поддержать энергообъекты в рабочем состоянии.В рамках ремонтной программы специалистам АО «МРЭК» предстоит в общей сложности отремонтировать 536,8 километра воздушных линий, 9 силовых трансформаторов напряжением 35 кВ и выше, а также 54 комплектные трансформаторные подстанции 6/10 кВ.Также будет произведен ремонт высоковольтной линии ВЛ-110 кВ с заменой более 3 000 изоляторов. Устаревшие фарфоровые изоляторы будут заменены современными стеклянными. Все мероприятия программы рассчитаны на качественную подготовку к следующему зимнему периоду 2023-2024гг. Помимо основного оборудования энергетики отремонтируют производственные здания и сооружения.Для повышения надежности электрических сетей специалистам АО «МРЭК» предстоит заменить 300 дефектных и деревянных опор на железобетонные СВ-105, а также физически изношенные провода.Подготовка и повышение квалификации персонала также является неотъемлемой частью активной подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду. В АО «МРЭК» подчеркивают, что высококвалифицированный персонал является ключевым фактором в обеспечении надежной работы электросетей в экстремальных условиях зимнего периода. Обучением были охвачены все работники производственных служб АО «МРЭК», непосредственно занимающиеся ремонтными работами. После завершения обучения все сотрудники были аттестованы и допущены к ремонтным работам. В ремонтной кампании задействовано 48 бригад общей численностью 189 работников. Все ремонтные бригады обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, необходимыми инструментами и приспособлениями.По завершении всех ремонтных работ АО «МРЭК» направит в Министерство энергетики РК необходимые материалы для получения паспорта готовности к прохождению осенне-зимнего периода.