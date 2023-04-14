Как формируется курс криптовалюты: основополагающие факторы

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Тех, кого интересует криптовалюта, цена ее может как обогатить, так и привести к убыткам. Однако падение и стремительный рост отдельных видов цифровых монет лишь увеличивают спрос на них. По этой причине те же Биткоин и Эфириум остаются все такими же востребованными среди трейдеров, даже когда наблюдается период спада. Криптоактивы характеризуются независимостью от финансового рынка. При этом выделяют некоторые факторы, от которых зависит курс. Зная эти параметры, можно успешно торговать на криптоплатформах.
Криптовалютный рынок считается еще молодым. Но вместе с тем на нем присутствует в разы больше торговых приложений и площадок в сравнении с традиционным финансовым рынком. К тому же крипторынок фрагментирован. Именно поэтому цена одной и той же криптомонеты может значительно отличаться в зависимости от источника.
Биржи криптовалют также оказывают влияние на котировки. На каждой платформе стоимость формируется, исходя из последней закрытой сделки + соотношения спроса и предложения. Чтобы узнать курс цифровых активов в реальном времени, рекомендуется ориентироваться на крупные и самые надежные криптобиржи с высоким оборотом и ликвидностью. Именно на таких площадках происходит основной массив сделок.
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