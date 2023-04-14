Как формируется курс криптовалюты: основополагающие факторы

Тех, кого интересует криптовалюта, цена ее может как обогатить, так и привести к убыткам. Однако падение и стремительный рост отдельных видов цифровых монет лишь увеличивают спрос на них. По этой причине те же Биткоин и Эфириум остаются все такими же востребованными среди трейдеров, даже когда наблюдается период спада. Криптоактивы характеризуются независимостью от финансового рынка. При этом выделяют некоторые факторы, от которых зависит курс. Зная эти параметры, можно успешно торговать на криптоплатформах.

Что влияет на курс криптовалют?



Спрос и предложение. Именно их соотношение является фундаментом для определения стоимости цифровых монет. Если отмечается высокий спрос на какую-то криптовалюту, но при этом предложение ограничено, то высока вероятность, что цена взлетит.



Общее настроение криптовалютного рынка. Позитивный настрой инвесторов провоцирует повышение ценовых показателей. Но если они настроены негативно, то стоимость начнет скатываться вниз.



Регулирование. На ценообразование влияют правительственные постановления и законы. Например, объявление правительства государства о запрете на торговлю криптой может стать причиной обвала курса криптовалют к гривне, доллару, евро и другим валютам. А вот заявление о введении нормативных актов или законодательной организации криптоиндустрии может привести к увеличению цен.



Освещение в СМИ. Здесь действует аналогичное правило: позитивные новости провоцируют рост стоимости, негативные – упадок криптовалюты.



Волатильность. Высокая волатильность криптоактивов предусматривает существенное изменение котировок за короткий период времени. На волатильность могут повлиять разные факторы: настроение крипторынка, регулирование, настроение инвесторов.



Принятие. Чем больше продавцов, компаний, сайтов начнут принимать и использовать крипту в торговле, тем выше вероятность, что курс криптовалют к гривне и другому фиату начнет расти.



Почему стоимость криптовалюты отличается на разных сервисах?

Криптовалютный рынок считается еще молодым. Но вместе с тем на нем присутствует в разы больше торговых приложений и площадок в сравнении с традиционным финансовым рынком. К тому же крипторынок фрагментирован. Именно поэтому цена одной и той же криптомонеты может значительно отличаться в зависимости от источника.

Биржи криптовалют также оказывают влияние на котировки. На каждой платформе стоимость формируется, исходя из последней закрытой сделки + соотношения спроса и предложения. Чтобы узнать курс цифровых активов в реальном времени, рекомендуется ориентироваться на крупные и самые надежные криптобиржи с высоким оборотом и ликвидностью. Именно на таких площадках происходит основной массив сделок.