Чем винтоверт и гайковерт отличаются от шуруповерта и как они позволяют ускорить строительные и ремонтные работы?

Чем винтоверты и гайковерты отличаются от шуруповертов?





Ударный гайковёрт GREENWORKS GD24IW400 Ударный гайковёрт GREENWORKS GD24IW400

Винтоверт или гайковерт?

Стоит ли покупать отдельно винтоверт и гайковерт?

Безусловно, шуруповерт – очень нужный и полезный инструмент в хозяйстве. Для мелких бытовых задач, где требуется вкрутить или выкрутить небольшой саморез, шуруп или винт, он просто незаменим. Но шуруповерт просто не рассчитан на серьезные нагрузки, которые возникают во время строительства и ремонта при вкручивании длинного крепежа в капитальную стену или для затяжки глухарей. Именно для таких работ предназначены винтоверты и гайковерты, которые обладают куда большими возможностями по закручиванию и откручиванию крепежа. Они блестяще показывают себя с самыми большими саморезами, анкерами и болтами. Если нужно закрутить огромный винт-глухарь, держа руку на весу — лучшего инструмента не найти.Внешне винтоверты и гайковерты похожи на шуроповерты. Секрет высокой эффективности инструментов — в уникальном принципе работы. Если шуруповерт вращает крепежный элемент, то винтоверт еще и заколачивает его, нанося быстрые и сильные удары. В начале винтоверт закручивает крепеж с частотой 2400-2800 об/мин, но как только саморез упирается или останавливается, подключается ударный механизм. Удар этот направлен не вперед, как у перфораторов, а по касательной.Еще важный нюанс работы – на инструмент не надо давить и сдерживать его двумя руками при закручивании, например, глухарей. При попадании в сучок или в случае ввинчивания в очень плотные материалы, инструмент не вырывается из рук, а бита не проскакивает и не стачивает шлиц, как это часто происходит с шуруповертом. Усилий для закручивания требуется минимум, а крепеж затягивается при этом быстро и туго.Фактически винтоверт является тем же гайковертом, только адаптированным под закручивание винтов и больших саморезов. Гайковерт же подходит для затяжки более мощных гаек, болтов, анкеров, глухарей. Отличаются они друг от друга максимальным моментом затяжки (у гайковертов он выше) и посадочным местом для оснастки (у винтовертов – шестигранник 1/4″ под крестовую, шестигранную и шлицевую насадку, у гайковертов — квадрат 1/2" под торцевые головки).Существует две разновидности винтовертов и гайковертов. Сетевые питаются от розетки. Необходимость тянуть кабель может доставлять некоторые неудобства, но зато работать таким инструменты можно сколь угодно долго.– легче и удобнее в работе, их можно использовать там, где еще нет электричества, на большой высоте, в подвале, в узких и труднодоступных местах. Но для работы лучше брать аккумулятор повышенной емкости (4 А*ч), чтобы лишний раз не отвлекаться на зарядку батареи. Экономить заряд аккумулятора помогают и специальные режимы работы. Например, у винтоверта GREENWORKS GD24D с бесщеточным двигателем DigiPro и максимальным крутящим моментом 3000 Нм, предусмотрены плавная регулировка скорости вращения от 0 до 2800 об/мин и 3 режима закручивания крепежа – от слабого до мощного. Это позволяет экономить заряд аккумулятора и предотвращает поломку винтов. Кроме того, благодаря плате управления аппарат потребляет меньше энергии, и таким образом на одном заряде винтоверт способен проработать на 40% больше.Ударный гайковерт GREENWORKS GD24IW400 имеет больший крутящий момент (4000 Нм), 3 режима закручивания и плавную регулировку скорости вращения. Бесщеточный мотор с ударно-импульсным механизмом DigiPro позволяет в считанные секунды закручивать болтовой крепеж любого размера, не испытывая при этом серьезной нагрузки на двигатель и экономно расходуя заряд батареи.Для комфортной работы винтоверт и гайковерт имеют прорезиненные ручки, а на корпусе устройств предусмотрена LED подсветка рабочей зоны. Инструменты удобны в обращении. Они компактны, имеют небольшой вес (1,6 кг с батареей) и хорошо сбалансированы.Конечно же, для того, чтобы пару раз закрутить гайку, не обязательно покупать гайковерт. Но если постоянно использовать винтоверт для этих целей долго и часто, можно повредить шестигранную насадку. И чтобы избежать этого, разумно будет все же потратиться на два инструмента. Тем более, что это еще и выгодно, так как работают они от одного аккумулятора 24В. Кстати, этот аккумулятор можно использовать для работы с более чем 50 устройствами, в том числе и с садовой техникой GREENWORKS линейки 24В.