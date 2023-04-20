Как торговать на новостях? – отвечает аналитик брокера Esperio

Совершение торговых операций, привязанных к новостным событиям – так называемая «торговля на новостях» – это одна из тактик поведения на финансовых рынках, которая есть в арсенале практически каждого опытного участника торгов. Рассказываем о новостной торговле вместе с аналитиком Esperio Нурбеком Искаковым.
Эксплуатация волатильности
Самый простой и наиболее распространенный вариант «новостной» торговли, сводится к эксплуатации «взрыва волатильности», который сопровождает каждую публикацию новости высокого уровня важности.
К последним можно отнести достаточно длинный список из макроэкономических индикаторов, решений или заявлений представителей монетарных, экономических властей, международных регуляторов и многое другое.
«Очень часто новостную модель совершения торговых операций сильно упрощают и ставят в противовес классической инвестиционной тактике “купил-держи”, которую считают эталоном надежности и успеха. Однако это ошибка, потому что “торговля на новостях” не ограничивается “спекулятивными” внутридневными сделками. Мало того, она очень часто переплетается и с тактикой “купил-держи”», поясняет аналитик онлайн-брокера Esperio Нурбек Искаков.
Механика самой простой и распространенной разновидности «торговли на новостях» вполне примитивная и не требует большого количества исследований.
Как выбирать событие
Для выбора важного события инвестор может воспользоваться решениями на сайте онлайн-брокера Esperio
: «Экономический календарь» или «События и инструменты» от партнера Esperio компании Trading Central. С их помощью можно заранее выбрать волатильную новость: например, предстоящую публикацию данных по инфляции, объявление решений ЦБ по процентной ставке или решения ОПЕК+ по уровню добычи нефти.
Когда событие выбрано, за несколько минут до публикации новости, не пытаясь предугадать ее исход, инвестор выставляет два отложенных приказа об открытии операций и на покупку, и на продажу финансового инструмента, который будет показывать максимальную волатильность после выхода новости.
«Некоторые инвесторы используют специальные программы, которые автоматизируют этот процесс», отмечает аналитик брокера Esperio.
Как инструмент реагирует на новость
Представим, что 4 мая 2023 года Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысит базовую процентную ставку не на 0,50 п.п. как сейчас этого ждет рынок, а на 0,25 п.п. В этом случае курс евро к доллару США резко упадет и тогда сработает установленный нами отложенный приказ на продажу евро. Чем сильней окажется падение курса европейской валюты, тем больше будет прибыль.
Или, скажем, Федеральная резервная система (ФРС) 5 мая 2023 года решит не повышать процентную ставку на 0,25 п.п., как ожидает рынок, а оставит ее неизменной на уровне в 5,00%. В этом случае из-за падения курса доллара США к евро сработает другой заранее выставленный отложенный ордер на покупку европейской валюты. И чем сильнее евро подорожает к доллару США, тем больше будет прибыль.
Чем больше новостей, тем лучше?
Главной уязвимостью рассматриваемой разновидности новостной тактики торговли является желание инвестора пополнить список «торгуемых» новостей событиями, создающих слишком низкую волатильность. Решить эту проблему можно не за счет расширения списка событий, а за счет расширения списка торгуемых инструментов.
Нурбек Искаков обращает внимание, что данные по инфляции и решения по процентной ставке ежемесячно публикуются во множестве стран (наиболее интересны США, еврозона, Великобритания, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Канада), и после подобных публикаций национальные валюты этих стран создают достаточно высокую волатильность на рынке, которую можно использовать для получения прибыли.
От новостей к научным исследованиям
В более сложных версиях «торговли на новостях» используются результаты исследований крупных западных научных учреждений, вроде «Школы бизнеса Стерна» при Нью-Йоркском университете или «Школы бизнеса Бута» Чикагского университета. Они изучают работу бизнеса, их исследования в основном касаются реакции стоимости акций на публикацию отчетности.
Для найденных статистических эффектов и закономерностей лучше всего использовать именно акции, причем американские, но могут подойти и другие активы. Отметим, что компания Esperio
предоставляет доступ к широкому списку американских акций.
От чего зависит динамика?
Идея проста: акции компаний, которые объявили о более высокой прибыли, чем ожидал, например, Уолл-стрит, статистически показывают положительную динамику в течение следующих месяцев с момента публикации. А акции компаний, которые объявили о более низкой прибыли, наоборот – негативную динамику. Эта закономерность проверялась несколькими большими исследованиями и неизбежно подтверждала наличие закономерности.
Механика при такой разновидности «торговли на новостях» достаточно простая. Квартальные отчеты американские компании публикуют четыре раза в год (кстати, очередной сезон отчетности как раз стартовал на второй неделе апреля). С помощью специализированных ресурсов вроде сайта investing.com можно ежедневно находить эмитентов, которые показателями прибыли сильней всего разочаровали или порадовали инвесторов.
Акции хорошо отчитавшихся компаний стоит покупать на 1-2 месяца, а по акциям неудачников можно открывать продажи на аналогичный период. «Главное, не забывать про диверсификацию, то есть разделение средств на десять или более частей для торговли разными бумагами. И конечно не жадничать, если акция будет давать 5% прибыли и более, стоит задуматься о фиксации прибыли», советует аналитик брокера Esperio
.
Есть и другие варианты «торговли на новостях», например, когда торгуют на ожиданиях или на понимании сложного контекста выхода новости, такие разновидности требуют большего опыта.
Но вне зависимости от выбранного варианта, ни в коем случае нельзя забывать о необходимости следования заранее разработанному торговому плану, в котором есть интересующие новости и определен объем операций.На правах рекламы