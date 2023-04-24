Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 24 Апреля
+19...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 457.68 KZT
  • €1 = 501.34 KZT
  • 1 RUB = 5.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости компаний

Новые фильмы на «КиноГо»: лучшие премьеры весны 2023 года

Просмотров:103 Опубликовано: Сегодня, 14:27
Новые фильмы на «КиноГо»: лучшие премьеры весны 2023 года
Онлайн-кинотеатр "Киного"
Наконец-то наступила весна, а вместе с ней и время для новых фильмов! Онлайн-кинотеатр "КиноГо" уже пополнил свою коллекцию, и мы сделали подборку лучших премьер, которые уже доступны на платформе. Новый адрес сайта Киного вы можете найти по ссылке https://kinogo.inc/.

Блокбастеры от известных режиссеров



Фанаты экшена будут рады новым работам от Джона Ву и Майкла Бэя: фильмы "Охотник" и "Война" порадуют зрителей зрелищными сценами и неожиданными поворотами сюжета.

Интересные новинки ждут тех, кто любит искусство кино: фильм "Контракт на жизнь" от режиссера Кристофера Нолана представляет собой умело связанную мозаику, состоящую из трех историй, которые происходят в разных временных периодах.

Инди-кино: новые герои и неожиданные сюжеты



Среди новых независимых фильмов на"КиноГо" можно найти настоящие жемчужины: например, фильм "Хэппи Энд" о девушке-фотографе, которая пытается найти свое место в мире, или фильм "Маленький магазинчик" о жизни владельца книжного магазина, который оказывается втянут в мистические события.

Классика в новом свете: переиздания и ремейки



Некоторые из лучших фильмов прошлых лет получили новую жизнь: ремейк "Звездных войн: Эпизод V – Империя наносит ответный удар" впечатляет визуальными эффектами и современным звуком, а переиздание "Великого Гэтсби" с Леонардо Ди Каприо и Кэри Маллиган в главных ролях несомненно стоит посмотреть заново.
Кроме ремейков, на "КиноГо" можно найти и оригинальные фильмы, которые удивят зрителей своей оригинальностью и нестандартным подходом к сюжету. Одним из таких фильмов является "Ла-Ла Ленд", музыкальная романтическая комедия, которая получила множество наград, включая 6 "Оскаров". В главных ролях снялись Райан Гослинг и Эмма Стоун, которые сыграли пару молодых и амбициозных людей, стремящихся к успеху в Голливуде.

Фильмы новинки 2023 года:
• "Вызов"
• "Человек-муравей и Оса: Квантомания"
• "Русский крест"
• "Шазам 2: Ярость богов"
• "Убийство в Париже"
• "Тетрис"
• И множество других.

Стоит отметить, что на "КиноГо" можно не только смотреть фильмы, но и сериалы. Один из самых популярных сериалов последних лет, который можно найти на этом сайте, - "Игра престолов". Эпическая фэнтези-сага о борьбе за Железный Трон завоевала миллионы поклонников по всему миру благодаря запутанному сюжету, красивой картинке и невероятным спецэффектам.

Таким образом, "КиноГо" предлагает широкий выбор фильмов и сериалов для самых разных вкусов и настроений. Благодаря удобному интерфейсу и высокому качеству видео, просмотр фильмов на этом сайте доставит удовольствие и позволит окунуться в увлекательный мир кино.

На правах рекламы

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика