Уборка территории после зимы: чек-лист по подготовке дачного участка к сезону

Обычно защитные укрытия с деревьев, цветов и кустарников убирают после прогревания воздуха до температуры +7-10°С. Слишком раннее или позднее раскрытие приводит к разным проблемам. В первом случае возрастает вероятность подмерзания или развития инфекций от скачков дневной и ночной температуры. При позднем снятии защитного материала растения подпревают, на них появляется плесень, гибнут листовые и плодовые почки.Деревья можно раскрывать постепенно по одному слою в день. Сначала открывают крону, затем постепенно «распаковывают» ствол. Для защиты коры от ожога солнечными лучами работу выполняют в пасмурную погоду или в вечерние часы. Так дерево быстрее адаптируется к новым условиям и солнечному свету. Полностью плодовые деревья раскрывают в середине апреля, к концу апреля освобождают приствольный круг от растительной мульчи. После чего выполняют обрезку и побелку стволов и ветвей.Розы и многолетние цветы освобождают от зимних укрытий только после того, как по ночам температура не опускается ниже нуля.Когда растает снег, и почва немного просохнет, необходимо собрать старые листья, сухостой, упавшие ветки. Очищенная от прошлогодней растительности почва начнет «просыпаться», и скоро на ней покажутся молодые всходы. Быстро собрать листья и ветки поможет мощный аккумуляторный воздуходув-пылесос GREENWORKS GD40BV из линейки 40V. Он может либо просто сдувать мусор в нужном направлении, либо собирать его в мешок через раструб. При необходимости его можно легко трансформировать из воздуходувки в садовый пылесос с функцией мульчирования, для чего в конструкции предусмотрены стальные ножи. Воздуходув имеет 6 скоростей, а максимальная скорость воздушного потока составляет 280 км/ч. Весит пылесос 4 кг и работает от аккумуляторов 40V, которые совместимы со всей техникой этой же линейки.За зиму на газоне образуется плотный слой растительного войлока. Если его вовремя не удалить, он будет вбирать в себя воду и все питательные вещества, и очень скоро молодая трава начнет пускать корни не в почве, а в войлоке. Поэтому необходимо вычесать газон и разрыхлить поверхностный слой. Сделать это быстро и аккуратно поможет аккумуляторный аэратор-скарификатор GREENWORKS GD40SC36 из линейки устройств 40V. Такой прибор упрощает поступление кислорода и воды, полезных веществ и минералов к корням травы. В комплекте идет 2 сменных вала. Один – с 10 стальными лезвиями – предназначен для прореживания газона и поверхностного рыхления почвы. Второй оборудован стальными подпружиненными зубцами длиной 40 мм, которые не только делают проколы в почве для аэрации, но и собирают растительный мусор. Высокая скорость вращения вала (3560 об./мин) и ширина 36 см позволяют быстро собирать мох, сорняки, остатки растений, сухую запревшую траву с поверхности газона в травосборник объемом 45 литров. После очищения газон подкармливают удобрениями. Использование азота, фосфора и калия благоприятно воздействует на растущую травку – она становится более сильной.Если осенью вы не успели убрать в теплице мусор, важно это сделать ранней весной. Необходимо удалить подвязочный материал, корни прошлогодних растений, колышки. Прогнившие деревянные детали следует заменить на новые и обработать защитным средством, железные элементы – осмотреть, при необходимости зашкурить и покрасить. Стеклянные части теплицы помыть с двух сторон специальными моющими средствами. После чего грунт нужно пролить раствором со специальным препаратом, чтобы обеззаразить его от обитающих в почве вредителей. Только после полного комплекса мер по дезинфекции можно проводить перекопку почвы в теплице и внесение удобрений.Весной, после того, как сошел снег, следует осмотреть дорожки и площадки, выявляя проблемные места: трещины, выбоины, выпирающие из земли элементы, сколы и прочие повреждения, требующие ремонта. Непригодные покрытия следует заменить, повреждения заделать, после чего поверхность дорожек тщательно отмыть.Также необходимо провести осмотр фасадов. За зиму на кирпичах и бетоне могут появиться высолы, потеки ржавчины от металлического крепежа, насквозь проедающие штукатурку, а также патина на медных крышах и водостоках. Еще одна беда — грязь и сажа, которые оседают на стенах домов, стоящих вблизи оживленных трасс. Отмыть дорожки, фасады и окна поможет аккумуляторная мини-мойка GREENWORKS GDC40. Производительность помпы составляет 300 л/ч, а создаваемое давление – 70 бар, что позволяет быстро и аккуратно сбивать грязь, не повреждая покрытие. Для удобства мойка снабжена открытой емкостью для воды и 6-метровым шлангом. Работает агрегат от аккумулятора 40V, что позволяет не привязываться к розетке, а значит, его можно использовать в любом уголке участка, и даже взять с собой в автомобильную поездку.Для начала необходимо осмотреть садовую мебель: выставьте стол, стулья, диваны на улицу и проверьте их на наличие следов грязи, плесени и повреждений. Все крепежные детали необходимо подтянуть, порванную обивку – заменить или зашить. Далее можно приступать к мытью, но обязательно нужно учитывать материал, из которого изготовлена садовая мебель.