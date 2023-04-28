Красота и неповторимость: как выбрать сережки в подарок

Серьги — универсальный презент, который не зависит от возраста, характера, профессии, степени близости отношений. Главное — прокол в ушах, а остальное — дело вкуса и возможностей. На серьги цена разнится в зависимости от использованного металла, инкрустации, сложности дизайна. Как выбрать стоящий подарок в изобилии моделей — разберемся далее.

Соответствие основным принципам: три правила выбора

Сережки — практичный презент. Однако придерживайтесь рекомендаций, которые помогут не прогадать с выбором:



Форма. Если именинница — обладательница пухлых щечек и круглого лица, остановитесь на вытянутых моделях (серьги-подвески). Женщине с острым подбородком и ярко выраженными скулами понравятся сережки-конго. Классика жанра — гвоздики. Они подчеркивают естественную красоту и подходят обладательницам любого типа лица.

Металл. Даже золото разнится по оттенку. Учитывайте цветотип. Блондинкам дарите серебро, платину, белое золото. Брюнеткам и шатенкам — красное или желтое золото. Лучше отказаться от покупки бижутерии, даже качественной, из-за возможных аллергических реакций.

Возраст. Молодой девушке логичнее подарить лаконичную пару сережек без инкрустации. Они впишутся в любой образ, учитывая склонность молодежи к экспериментам. Если подарок нацелен на маму или бабушку, подойдут модели с вставками драгоценных камней, кристаллов, стекла Мурано.



Не забывайте о символике камней. Бриллиант — универсальный минерал с нейтральным подтекстом. Если девушка не любит выделяться, изумруд или рубин может не понравится. Узнайте символическое значение камня, если именинница увлекается восточной культурой.

Подарок, соответствующий событию

Минимализм подходит для повседневной носки. Акцентные ювелирные изделия — для вечернего выхода. Не помешает вникнуть в образ жизни именинницы. Если девушка много времени проводит в офисе, то практичная пара сережек — гвоздики. Любительнице ночной жизни понравятся модели с камнями.

Выбирайте подарок, который соответствует событию. Например, слишком дорогая пара сережек коллеге по случаю профессионального праздника — плохой вариант. Стоимость ювелирного изделия — немаловажный фактор при выборе презента. Если это юбилей, вручите сережки с крупной вставкой. В качестве сюрприза на годовщину бракосочетания подберите серьги, которые гармонично сочетаются с кольцом. Например, с дорожкой-россыпью прозрачных камней. Не забывайте, что самый ценный подарок — сделанный с душой и преподнесенный с любовью.