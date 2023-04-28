Красота и неповторимость: как выбрать сережки в подарок

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Серьги — универсальный презент, который не зависит от возраста, характера, профессии, степени близости отношений. Главное — прокол в ушах, а остальное — дело вкуса и возможностей. На серьги цена разнится в зависимости от использованного металла, инкрустации, сложности дизайна. Как выбрать стоящий подарок в изобилии моделей — разберемся далее.
Сережки — практичный презент. Однако придерживайтесь рекомендаций, которые помогут не прогадать с выбором:
Не забывайте о символике камней. Бриллиант — универсальный минерал с нейтральным подтекстом. Если девушка не любит выделяться, изумруд или рубин может не понравится. Узнайте символическое значение камня, если именинница увлекается восточной культурой.
Минимализм подходит для повседневной носки. Акцентные ювелирные изделия — для вечернего выхода. Не помешает вникнуть в образ жизни именинницы. Если девушка много времени проводит в офисе, то практичная пара сережек — гвоздики. Любительнице ночной жизни понравятся модели с камнями.
Выбирайте подарок, который соответствует событию. Например, слишком дорогая пара сережек коллеге по случаю профессионального праздника — плохой вариант. Стоимость ювелирного изделия — немаловажный фактор при выборе презента. Если это юбилей, вручите сережки с крупной вставкой. В качестве сюрприза на годовщину бракосочетания подберите серьги, которые гармонично сочетаются с кольцом. Например, с дорожкой-россыпью прозрачных камней. Не забывайте, что самый ценный подарок — сделанный с душой и преподнесенный с любовью.
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