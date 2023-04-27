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Plastic in Art. В Алматы открылась выставка экспонатов из переработанного пластика.

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:30
Plastic in Art. В Алматы открылась выставка экспонатов из переработанного пластика.
Plastic in Art
Plastic in Art или «вторая жизнь» пластика – это не просто реально, это еще и красиво, прочно и многофункционально. Это интересные дизайнерские решения, особое искусство и новый подход к острой проблеме ответственного потребления.

Выставка приурочена к запуску нового сезона проекта «3.2.1. Старт!», направленного на поддержку молодежных инициатив. Все желающие смогут увидеть работы переработчиков пластика, дизайнеров одежды и интерьера в фойе ТРЦ “Forum” (пр. Сейфуллина, 617), арт-событие продлится до 3 мая.

Учитывая новые тренды и шагая в ногу со временем, организаторы проекта «3.2.1. Старт!» в лице компании Coca-Cola Icecek Kazakhstan (CCI Kazakhstan) приняли решение о трансформации проекта «3.2.1. Старт!», который с этого года будет ориентирован на развитие и популяризацию раздельного сбора пластика и его переработки среди молодежи Казахстана. Данное изменение также поможет компании достигнуть своих целей по обязательству - собирать 100% выпущенного компанией объема пластика к 2030 году.

С этой целью компания намерена привлечь студентов 10-ти ведущих университетов Казахстана из 6-ти городов и совместно с ними разработать идеи по сортировке и сбору отходов для их дальнейшего вторичного использования. Участникам 8-го сезона проекта «3.2.1. Старт!» предстоит придумать схему по сбору, сортировке и переработке отходов у себя в университете, а лучшая идея будет воплощена в стенах ВУЗа благодаря финансовой поддержке организатора конкурса. Авторы лучшей идеи по окончанию сезона в качестве награды получат полную линейку дорогостоящего оборудования по переработке пластиковых отходов, чтобы подарить им «вторую жизнь».

«Мы твердо уверены, что благодаря совместным усилиям студентов, эко-сообщества Казахстана, представителей бизнеса и государства мы сумеем найти множество интересных путей достижения нашей цели – внедрить раздельный сбор и как следствие развить отрасль вторичной переработки сырья. Весь мир стремится к циркулярной экономике, и мы считаем, что в Казахстане есть все возможности для ее развития», - отметила Алима Исембаева, директор по корпоративным отношениям и проектам устойчивого развития Компании CCI Kazakhstan.


Кроме того, в рамках проекта «3.2.1. Старт!» компания CCI Kazakhstan планирует обратить внимание общественности и молодежи на вопросы вторичного использования отходов, и именно с этой целью была организована выставка Plastic in Art, где были представлены множество различных экспонатов, выполненных из переработанного пластика.

Посетители выставки узнали о том, почему важно сортировать отходы, как это можно организовать у себя дома, что происходит с собранным сырьем, а также организаторы мероприятия рассказали о важности пластика как сырья, которому можно дать «вторую жизнь.

Так, к примеру, чтобы создать прозрачную вазу от Trashback, представленную на выставке, было переработано 29 пэт-бутылок (пластиковых), а на одну футболку NOA понадобилось 15. Одним из самых ярких экспонатов выставки можно назвать скамейку, произведенную энтузиастами из команды Rocket Plastic - победителями одного из предыдущих сезонов проекта «3.2.1. Старт!». В рамках ранее объявленного Компанией Coca-Cola эко-марафона, в котором приняли участие алматинцы и гости южной столицы, молодые ребята произвели скамейки из переработанного пластика. Стоит отметить, что благодаря активности населения, а также поддержке Акимата города Алматы и сети PlastNet удалось собрать почти 3 тонны пластика, часть которого была использована для производства первых шести скамеек, подаренных городу Алматы - их можно увидеть в парке им. Горького. Оставшийся объем собранного пластика был направлен на дальнейшую переработку. Компания и дальше намерена продолжать инвестировать в такого рода инициативы.

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