Кубок Гагарина для Казахстана! Кто выиграет решающий матч

Два хоккеиста сборной Казахстана сыграют в решающем, седьмом, матче финальной серии Кубка Гагарина, в котором определится чемпион Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23. За казанский «Ак Барс» выступает нападающий Кирилл Панюков, а за московский ЦСКА – защитник Даррен Диц.
На основное время матча в Казани букмекерская контора Tennisi.kz
выставила следующие коэффициенты: победа «Ак Барса» - 2,54, победа ЦСКА – 2,74. На ничью предлагается 3,42. Победу «Ак Барса» с учетом овертайма Tennisi оценивает коэффициентом 1,84, а ЦСКА – 1,96.
Решающий матч пройдет 29 апреля и начнется в 20:00 по астанинскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах KHL и KHL Prime.
«Ак Барс» - первый обладатель Кубка Гагарина, а всего казанцы выигрывали главный трофей КХЛ три раза – 2009, 2010, 2018. Действующий обладатель Кубка Гагарина – ЦСКА, который имеет шансы догнать казанцев – 2019, 2022.
В финальной серии до четырех побед ЦСКА вел со счетом 3:1, но «Ак Барс» смог сделать камбэк. На счету воспитанника астанинского хоккея Панюкова шайба в первой игре и 4 (3+1) очка в 23 матчах плей-офф, а у Дица – две результативные передачи в финальной серии и 10 (3+7) баллов в 26 играх плей-офф.
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