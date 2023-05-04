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5 способов развить уверенность в себе: пикантные и практичные советы

Просмотров:63 Опубликовано: Сегодня, 14:34
5 способов развить уверенность в себе: пикантные и практичные советы
5 способов развить уверенность в себе
Достижение многих результатов зависит от веры в собственные силы. Далеко не каждый человек рождается с уверенностью в себе, поэтому «‎прокачивать» данную характеристику обязательно стоит. Специально для вас — несколько полезных советов.

Как начать чувствовать себя увереннее?



«‎Делать то, что раньше не делал, потому что стеснялся/боялся», — эффективный совет, который всегда работает. Вот несколько вариантов:

• начните ходить в магазины для взрослых — задавайте консультантам вопросы о товарах, попросите помочь с выбором, и таким образом вы не только начнете чувствовать себя более раскованно, но и улучшите интимную жизнь;
• определите свои достижения — важно четко понимать, чего вы уже достигли, потому желательно сформировать список, в котором отметить как минимум 30 достижений и описать, какие сильные стороны помогли получить желаемое;
• найдите хобби — занятие для души помогает реализовать способности и серьезно влияет на уверенность в себе;
• выберите подходящий вид спорта — найдите тренировки, которые приносят радость, и регулярно их посещайте;
• ставьте четкие цели — в каждой из сфер жизни, будь то работа, семья или хобби, следует определить, к чему вы стремитесь, и разбить цель на небольшие подзадачи.

Не забывайте ставить новые цели, когда реализовали текущие. Также отмечайте свои большие и маленькие успехи и не бойтесь поднимать планку во всех задачах.

Кстати, цели не обязательно должны быть глобальными. Получить второе высшее образование или завести семью — конечно, важные стремления. Но иногда даже менее грандиозные успехи (например, научиться играть в бадминтон) тоже существенно повышают самооценку и дают огромный стимул для дальнейшего развития.

Нужна ли помощь психолога?



Иногда причина низкой самооценки кроется в более глубинных проблемах, и в этом случае нужна помощь психолога. Можно обратиться к специалисту с данным вопросом, и уже спустя несколько сессий вы увидите ощутимые результаты. Возможно, для поднятия самооценки придется проработать комплексы, вспомнить события прошлого, поработать над ошибками. В любом случае, твердое решение начать меняться и первые шаги по направлению к желаемому — это уже значительный прогресс.

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