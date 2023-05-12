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Международный облачный провайдер Serverspace вышел на рынок Казахстана

Просмотров:124 Опубликовано: Сегодня, 12:25
Международный облачный провайдер Serverspace вышел на рынок Казахстана
Serverspace в Казахстане
Serverspace, международный IaaS провайдер, предоставляющий в аренду облачные серверы, официально объявляет о запуске локального представительства в Казахстане. Теперь пользователи смогут разворачивать виртуальные серверы и строить облачную инфраструктуру для своих проектов в адаптированной под локальный рынок панели управления.
 
Serverspace делает максимум для формирования надежной, простой и доступной облачной инфраструктуры для всех и дает возможность более 120 тыс. клиентам по всему миру создавать свои проекты в облаке. Провайдер уже работает на рынках США, Канады, Европы, России и Беларуси. А теперь он будет активно развивать локальную компанию на территории Казахстана с официальным сайтом serverspace.kz и панелью управления собственной разработки. Благодаря мировому опыту и локальной экспертизе, Serverspace может предложить клиентам высокую производительность и надежность, что отвечает местным требованиям.
 
Адаптированная панель позволяет выбрать параметры ОС, RAM, CPU, SSD и ширину канала виртуального сервера. Кроме того пользователи могут развернуть инфраструктуру на базе одной из двух платформ виртуализации VMware и гиперконвергентной платформы – vStack. Цены отображены в местной валюте – казахстанский тенге. Все это дает возможность пользователям разрабатывать и тестировать приложения, расширять возможности собственной инфраструктуры и разворачивать свое корпоративное ПО в облаке.
 
Облачные серверы Serverspace доступны по всему миру в шести дата-центрах в Европе, Америке и странах СНГ, в том числе и Казахстане. Провайдер уже размещает оборудование в локальном ЦОД Kazteleport в Алматы, построенном с учетом современных инженерных технологий и соответствующем международным требованиям и законодательству Республики Казахстан. Наличие казахстанского дата-центра позволяет пользователям получить высокую скорость обработки запросов.
 
«Растущая цифровизация отраслей экономики Казахстана привела к тому, что компании стали активно использовать облачные технологии и услуги облачных сервисов, поэтому мы видим большой потенциал развития данного рынка в Республике Казахстан. Serverspace за счет клиентоориентированности на местных пользователей, размещения высокопроизводительного оборудования в казахстанском дата-центре и отказоустойчивой инфраструктуры будет развивать локальное представительство и предоставлять надежные услуги своим пользователям» – говорит Дмитрий Волков, Head of B2C.


Serverspace – международный облачный провайдер, предлагающий автоматическое развертывание виртуальной инфраструктуры на базе Linux и Windows из любой точки мира менее чем за 1 минуту. Для интеграции клиентских сервисов доступны открытые инструменты API, CLI и Terraform.

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