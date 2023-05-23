Футбольный клуб «Каспий» одержал выездную победу над «Аксу»

Новый розыгрыш казахстанской Премьер-лиги по футболу начался для «Каспия» неудачно – коллектив из Актау плетется в подвале турнирной таблицы первенства. Однако в последних турах «моряки» вышли на серию из четырех матчей без поражений и практически покинули зону вылета. В следующем туре «Каспий» встретится в гостях с «Актобе» 20 мая 2023 года. Найти самые выгодные котировки на это событие поможет рейтинг надежных сервисов, представленный по ссылке https://www.vseprosport.kz/reyting-bukmekerov.
Сезон 2023 казахстанской Премьер-лиги по футболу для «Каспия» оказался провальным – команда проиграла в первых пяти турах. В результате этого «моряки» долгое время занимали последнюю строчку в турнирной таблице первенства. Однако после этого коллектив из Актау набрал 5 очков в поединках против «Окжетпеса», «Кызылжара» и «Атырау».
13 мая 2023 года футбольный клуб «Каспий» провел выездную встречу с «Аксу». Хозяева на протяжении всего матча владели тотальным игровым и территориальным преимуществом, но ужасная реализация голевых моментов и великолепная игра Максима Плотникова в воротах позволила «морякам» сохранить свои ворота в неприкосновенности. Судьбу противостояния решил единственный гол в исполнении Дмитрия Подстрелова на 17-й минуте.
Как итог – важная победа «Каспия» со счетом 1:0. Благодаря этому успеху «моряки» набрали восьмое очко и оторвались от двух последних мест на четыре очка. В следующем туре команда из Актау отправится на выездной матч против «Актобе». На правах рекламы