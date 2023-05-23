Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 23 Мая
+21...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 441.74 KZT
  • €1 = 476.15 KZT
  • 1 RUB = 5.51 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости компаний

Футбольный клуб «Каспий» одержал выездную победу над «Аксу»

Просмотров:171 Опубликовано: Сегодня, 17:08
Футбольный клуб «Каспий» одержал выездную победу над «Аксу»
Футбольный клуб «Каспий»
Новый розыгрыш казахстанской Премьер-лиги по футболу начался для «Каспия» неудачно – коллектив из Актау плетется в подвале турнирной таблицы первенства. Однако в последних турах «моряки» вышли на серию из четырех матчей без поражений и практически покинули зону вылета. В следующем туре «Каспий» встретится в гостях с «Актобе» 20 мая 2023 года. Найти самые выгодные котировки на это событие поможет рейтинг надежных сервисов, представленный по ссылке https://www.vseprosport.kz/reyting-bukmekerov.

Сезон 2023 казахстанской Премьер-лиги по футболу для «Каспия» оказался провальным – команда проиграла в первых пяти турах. В результате этого «моряки» долгое время занимали последнюю строчку в турнирной таблице первенства. Однако после этого коллектив из Актау набрал 5 очков в поединках против «Окжетпеса», «Кызылжара» и «Атырау».

13 мая 2023 года футбольный клуб «Каспий» провел выездную встречу с «Аксу». Хозяева на протяжении всего матча владели тотальным игровым и территориальным преимуществом, но ужасная реализация голевых моментов и великолепная игра Максима Плотникова в воротах позволила «морякам» сохранить свои ворота в неприкосновенности. Судьбу противостояния решил единственный гол в исполнении Дмитрия Подстрелова на 17-й минуте.
Как итог – важная победа «Каспия» со счетом 1:0. Благодаря этому успеху «моряки» набрали восьмое очко и оторвались от двух последних мест на четыре очка. В следующем туре команда из Актау отправится на выездной матч против «Актобе».

На правах рекламы

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика