АО «МРЭК» повышает качество электроснабжения в сельской местности

- Руководством предприятия было принято решение установить дополнительный новый трансформатор, приобретенный в рамках Инвестиционной программы, рассчитанной на 2021–2025 годы. Установленное оборудование позволит повысить эффективность работы электросетей и обеспечить стабильное энергопотребление в работе промышленных предприятий и жителей села Жетыбай. Также сельчане получат дополнительный запас мощности электроэнергии, - сказал начальник Жетыбайского РЭС АО «МРЭК» Серик Уразбаев.

- Спасибо энергетикам, что в нашем селе установили новое оборудование. Мы уверены, что новое оборудование улучшит нашу жизнь, особенно в летний период. Мы больше не столкнёмся с перебоями в электроснабжении и сможем надежно использовать энергию для всех наших потребностей. Энергетики продемонстрировали профессионализм, эффективность и преданность своей работе. Отдельно хотелось бы выразить благодарность руководству АО «МРЭК» за оперативное реагирование на нашу заявку и за качественную работу, - говорят жители села.

Комплектную трансформаторную подстанцию КТПН-6/0,4 кВ мощностью 400 кВА установили на улице Казак ауыл-2. Новое оборудование позволит увеличить мощность потребления практически в два раза. Для повышения надежности электроснабжения села работники Жетыбайского РЭС АО «МРЭК» построили две дополнительные воздушные линии электропередачи (ВЛ) классом напряжения 0,4 кВ, общей протяженностью 515 метров, а также заменили изношенные опоры ЛЭП на новые железобетонные. Энергетики гарантируют стабильное бесперебойное электроснабжение жителям села Жетыбай.Сельчане выражают благодарность энергетикам за установку нового электрооборудования.Село Жетыбай расположено в 80 км от города Актау. Здесь проживают свыше 11 тысяч сельчан.