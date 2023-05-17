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АО «МРЭК» повышает качество электроснабжения в сельской местности

Просмотров:189 Опубликовано: Сегодня, 13:22
АО «МРЭК» повышает качество электроснабжения в сельской местности
АО «МРЭК»
Ведущее электросетевое предприятие области – АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» - на системной основе улучшает качество электроснабжение во всем регионе, в том числе, конечно же, в сельской местности. Так, накануне, АО «МРЭК» установило новое энергетическое оборудование в селе Жетыбай Каракиянского района Мангистауской области.

Комплектную трансформаторную подстанцию КТПН-6/0,4 кВ мощностью 400 кВА установили на улице Казак ауыл-2. Новое оборудование позволит увеличить мощность потребления практически в два раза. Для повышения надежности электроснабжения села работники Жетыбайского РЭС АО «МРЭК» построили две дополнительные воздушные линии электропередачи (ВЛ) классом напряжения 0,4 кВ, общей протяженностью 515 метров, а также заменили изношенные опоры ЛЭП на новые железобетонные. Энергетики гарантируют стабильное бесперебойное электроснабжение жителям села Жетыбай.
















АО «МРЭК» повышает качество электроснабжения в сельской местности АО «МРЭК» повышает качество электроснабжения в сельской местности


- Руководством предприятия было принято решение установить дополнительный новый трансформатор, приобретенный в рамках Инвестиционной программы, рассчитанной на 2021–2025 годы. Установленное оборудование позволит повысить эффективность работы электросетей и обеспечить стабильное энергопотребление в работе промышленных предприятий и жителей села Жетыбай. Также сельчане получат дополнительный запас мощности электроэнергии, - сказал начальник Жетыбайского РЭС АО «МРЭК» Серик Уразбаев.


АО «МРЭК» повышает качество электроснабжения в сельской местности АО «МРЭК» повышает качество электроснабжения в сельской местности


Сельчане выражают благодарность энергетикам за установку нового электрооборудования.

- Спасибо энергетикам, что в нашем селе установили новое оборудование. Мы уверены, что новое оборудование улучшит нашу жизнь, особенно в летний период. Мы больше не столкнёмся с перебоями в электроснабжении и сможем надежно использовать энергию для всех наших потребностей. Энергетики продемонстрировали профессионализм, эффективность и преданность своей работе. Отдельно хотелось бы выразить благодарность руководству АО «МРЭК» за оперативное реагирование на нашу заявку и за качественную работу, - говорят жители села.


Село Жетыбай расположено в 80 км от города Актау. Здесь проживают свыше 11 тысяч сельчан.

АО «МРЭК» повышает качество электроснабжения в сельской местности АО «МРЭК» повышает качество электроснабжения в сельской местности


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