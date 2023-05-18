Как найти кардиолога и записаться на прием онлайн?

Кардиологические заболевания стали очень распространенными в нашем обществе. По статистике, каждый второй житель Земли подвержен риску развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, и это число только увеличивается.
Важно заботиться о своем здоровье, следить за состоянием сердца и регулярно проходить профилактические обследования у кардиолога.
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Как выбрать хорошего кардиолога?
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