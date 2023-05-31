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Футбольный клуб Кайрат в Казахстане

Просмотров:161 Опубликовано: Сегодня, 19:15
Футбольный клуб Кайрат в Казахстане
ФК "Кайрат"

История клуба Кайрат


Футбольный клуб Кайрат был основан в 1954 году в Алматы (Казахстан) и назван в честь пустынного региона Кайрат, который находится на территории Казахстана. Клуб играет домашние матчи на стадионе «Кайрат» в Алматы, который вмещает 25 057 зрителей.


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Клуб был одним из основателей Профессиональной футбольной лиги Казахстана в 2020 году. Кайрат является одним из самых успешных клубов в истории казахстанского футбола. Клуб пять раз выигрывал национальный чемпионат, четыре раза выигрывал Кубок Казахстана и один раз выигрывал Кубок Содружества.


Достижения клуба



  • 5 раз чемпион Казахстана (1992, 2004, 2013, 2014, 2015)

  • 4 раза обладатель Кубка Казахстана (1992, 1997, 1998, 2014)

  • 1 раз обладатель Кубка Содружества (2010)


Тренерский штаб


В настоящее время главным тренером клуба является Даниэль Пассарела, бывший футболист и тренер из Аргентины. Он был назначен на эту должность в 2020 году и уже сделал важные переходы, чтобы укрепить команду.


Другими ключевыми членами тренерского штаба являются помощник главного тренера Фелипе Фернандез и тренер по физической подготовке Герман Вито.


Игроки клуба


Кайрат имеет большую команду игроков, включая многих талантливых футболистов из Казахстана и других стран. Капитан команды в настоящее время является спанский защитник Виктор Альварес, который входит в состав сборной Казахстана.


Состав команды Кайрата на 2021 год:



  • Вратаря: Андрей Дюшебаев, Берик Сарсенов, Данияр Тулебаев.

  • Защитники: Виктор Альварес, Александр Шмурнов, Руслан Ильясов, Мирослав Степанович, Жасулан Дулатов, Жамиль Кочияров, Рауан Абилданов, Абай Молдаберген.

  • Полузащитники: Таймазов Серикболат, Марат Шакен, Жамбыл Куаныш, Александр Мирослав, Бауржан Толепберген.

  • Нападающие: Жасур Касымханов, Ярыгин Николай, Сейду Тидьян, Андреас Шаравдидиз.


Фанатские группы


Как и многие другие клубы, у Кайрата есть свои фанатские группы. Одной из самых известных является группа «Ультрас Кайрат», которая была основана в 1998 году и с тех пор стала неотъемлемой частью футбольной культуры Казахстана.


Клуб Кайрат - это не только символ спорта и футбола в Казахстане, но и до сих пор остается главной командой города Алматы. В своей долгой истории клуб прошел через многие трудности, однако всегда был лидером национального футбола. С каждым годом клуб развивается и становится все более и более популярным среди фанатов футбола не только в Казахстане, но и по всей Центральной Азии.



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