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Переходим на зеленый: какую технику для сада предпочитают казахстанские потребители в 2023 году

Просмотров:163 Опубликовано: Сегодня, 16:50
Переходим на зеленый: какую технику для сада предпочитают казахстанские потребители в 2023 году
Greenworks
Казахстанские покупатели все чаще предпочитают аккумуляторную садовую технику бензиновой: доля рынка аккумуляторной техники в России и в странах СНГ выросла с 2% в 2019 до 10% в 2022 году. Производители расширяют линейки, чтобы соответствовать требованиям рынка.

Главной тенденцией казахстанского рынка садовой техники является переход от бензина к аккумуляторам. Так, по словам генерального директора Greenworks в России и СНГ Рады Рожицкой, вслед за европейскими и американскими садоводами казахстанскиекие покупатели также начали стремительно переходить на экологически чистую технику. Это вполне закономерно, так как аккумуляторная техника уже не уступает бензиновой по мощности и производительности, но при этом обладает уникальными преимуществами. Прежде всего, это касается экологичности – аккумуляторы не производят вредных выбросов и практически бесшумно. Запускаются нажатием одной кнопки, при этом более компактные и просты в эксплуатации.

Технологии литий-ионных аккумуляторов постоянно развиваются, что приводит к повышению емкости и энергоэффективности. Современные аккумуляторы обладают длительным временем работы и достаточной мощностью для выполнения большинства садовых задач, а более надежные батареи также снижают необходимость постоянного обслуживания и замены деталей. И хотя аккумуляторные садовые инструменты могут иметь более высокую начальную стоимость, по сравнению с традиционными инструментами, их эксплуатационные расходы гораздо ниже – отсутствие необходимости в бензине, масле и регулярном обслуживании снижает затраты на топливо и запасные части.

Профессиональные садовники также делают выбор в пользу аккумуляторной техники. По их мнению, высокая производительность, экологичность и отсутствие вредных выхлопов являются основными преимуществами аккумуляторной техники и важным фактором для пространства, куда люди приходят отдыхать. Малошумность работы аккумуляторной техники тоже является важной характеристикой.

Компания Greenworks является не только экспертом в области инновационной аккумуляторной садовой техники – бренд производит также строительный электроинструмент, мойки высокого давления и бытовые пылесосы. Бренд выстроил собственную уникальную аккумуляторную экосистему, ориентированную как в B2C сегмент, так и B2B и B2G.

«За прошедшие несколько лет аккумуляторная техника значительно увеличила свою популярность не только на казахстанскком рынке, но и по всему миру. В частности, основными поклонниками аккумуляторов стала женская аудитория, которая оценила небольшой вес инструмента, отсутствие необходимости в бензине и вредных выхлопов» – отметила генеральный директор бренда Greenworks Рада Рожицкая.


В феврале 2023 года Greenworks провел первичное публичное размещение (IPO, Initial Public Offering) акций на Шэньчжэньской фондовой бирже (Shenzhen Stock Exchange, SZSE), по итогам которого Greenworks привлек капитал в размере 720 миллионов долларов. Это стало важной вехой в развитии Компании, средства будут использованы для инвестиций в продвижение бренда, разработку новых инновационных продуктов, расширение производства и выход на новые рынки.

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