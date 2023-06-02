Как работает кондиционер

Без кондиционера жарким летом не обойтись. Устройство помогает обеспечить комфортный температурный режим в помещениях любой площади. Прежде чем купить кондиционеры в Ташкенте, важно определиться с моделью и типом функционирования агрегата. Техника различается между собой по мощности, функционалу и другим характеристикам.

Работа устройства построена на законах физики. В процессе испарения вещество поглощает тепло, когда происходит конденсация — оно вырабатывается. Кондиционер — это устройство, которое помогает изменять агрегатное состояние хладагента. Для достижения нужных значений важную роль играет температура и давление, установленные в замкнутой системе.

Особенности функционирования

Кондиционер состоит из внутреннего и наружного блоков. В последнем установлен компрессор, который обеспечивает сжатие фреона. Он переходит в газообразное состояние и из испарителя перемещается в конденсатор. Далее выполняется охлаждение хладагента. Потом происходит конденсация из-за теплообмена с наружным блоком устройства.

После этого фреон попадает в дросселирующие устройства. Там уменьшается его температура и давление. Остававшийся в жидком состоянии фреон переходит в газообразное.

Хладагент оказывается в испарителе внутреннего блока. Благодаря теплообмену с воздушными массами в помещении фреон закипает. Как итог, он трансформируется в газообразное состояние. Воздух в помещении при этом охлаждается. В процессе работы образуется конденсат. Он вытекает на улицу либо отводится через специальную трубку.

Если объяснить принцип работы кондиционера простыми словами, то устройство забирает воздух из комнаты, проводит его обогрев или охлаждение (в зависимости от установленной программы) и возвращает его обратно. Техника не производит холодный или теплый воздух самостоятельно. Также она не забирает его с улицы.

Инверторные и неинверторные кондиционеры

Большинство моделей можно разделить на инверторные и неинверторные. Главная особенность первых — это наличие компрессора. Он постоянно должен быть в рабочем состоянии. Когда устройство помогает достичь в помещении нужной температуры, оно начинает функционировать на более слабых оборотах.

Неинверторные агрегаты выключаются, когда воздух прогревается или охлаждается до необходимого состояния.

Включение происходит при заметном перепаде температур.

Более выгодными считаются инверторные модели. Их преимущества:



более длительный срок эксплуатации;



экономичность;



создание более комфортных условий в помещении (отсутствие резкого перепада температур);



эффективное функционирование даже при низких температурах (полезная опция в зимний период).



Кондиционер — это устройство, которое рассчитано на длительный срок службы. Чтобы стабильно наслаждаться его эффективность, важно постоянно следить за его состоянием, проводить чистку и ремонт.