Как правильно подобрать ОЗУ для ПК и ноутбука?

Оперативная память, или ОЗУ, является одним из наиболее важных компонентов любого компьютера или ноутбука. Качественная оперативная память позволяет устройству обрабатывать данные и хранить их во временной памяти. Но на первый взгляд, может показаться, что данный элемент будет тяжело подобрать таким образом, чтобы он подошел к уже готовой сборке ПК или ноутбука. На самом же деле, нужно просто учитывать некоторые нюансы, а не ориентироваться только лишь на цены.
Главные аспекты выбора ОЗУ
Первое, что необходимо сделать, — определить тип ОЗУ, который подходит для ПК или ноутбука. Стоит отметить, что среди актуальных вариантов оперативной памяти в Казахстане наиболее популярными являются DDR3 и DDR4 модели. Если вы используете компьютер или ноутбук, выпущенный более чем 5 лет назад, то вы, вероятно, используете ОЗУ DDR3. Если же ваш компьютер или ноутбук был выпущен менее 5 лет назад, то он, скорее всего, использует ОЗУ DDR4.
Нужный объём оперативной памяти
Определить объем ОЗУ, который вам нужен, не так сложно, как может изначально показаться. Обычно для нормального функционирования компьютера или ноутбука достаточно 8 ГБ ОЗУ. Однако, если вы планируете использовать ваш компьютер или ноутбук для актуальной линейки видеоигр, работы с 3D моделями или видеомонтажа, то оптимальным минимум будет 16 – 32 Гб памяти.
Выбор в пользу конкретного бренда
Чтобы немного ускорить процесс поиска оптимальной ОЗУ, стоит присмотреться к конкретным брендам, которые производят качественные образцы оперативной памяти. Среди наиболее актуальных на сегодня компаний:
• Corsair;
• Patriot;
• Geil;
• Zeppelin;
• Colorful;
• G.Skill;
• Kingston.
Выбор бренда зависит от вашего бюджета и предпочтений. Но есть несколько вариантов, которые чаще всего покупают в интернет-магазине Moon.kz. На правах рекламы