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Как правильно подобрать ОЗУ для ПК и ноутбука?

Просмотров:164 Опубликовано: Сегодня, 18:09
Как правильно подобрать ОЗУ для ПК и ноутбука?
Оперативная память
Оперативная память, или ОЗУ, является одним из наиболее важных компонентов любого компьютера или ноутбука. Качественная оперативная память позволяет устройству обрабатывать данные и хранить их во временной памяти. Но на первый взгляд, может показаться, что данный элемент будет тяжело подобрать таким образом, чтобы он подошел к уже готовой сборке ПК или ноутбука. На самом же деле, нужно просто учитывать некоторые нюансы, а не ориентироваться только лишь на цены.

Главные аспекты выбора ОЗУ



Первое, что необходимо сделать, — определить тип ОЗУ, который подходит для ПК или ноутбука. Стоит отметить, что среди актуальных вариантов оперативной памяти в Казахстане наиболее популярными являются DDR3 и DDR4 модели. Если вы используете компьютер или ноутбук, выпущенный более чем 5 лет назад, то вы, вероятно, используете ОЗУ DDR3. Если же ваш компьютер или ноутбук был выпущен менее 5 лет назад, то он, скорее всего, использует ОЗУ DDR4.

Как правильно подобрать ОЗУ для ПК и ноутбука?


Нужный объём оперативной памяти



Определить объем ОЗУ, который вам нужен, не так сложно, как может изначально показаться. Обычно для нормального функционирования компьютера или ноутбука достаточно 8 ГБ ОЗУ. Однако, если вы планируете использовать ваш компьютер или ноутбук для актуальной линейки видеоигр, работы с 3D моделями или видеомонтажа, то оптимальным минимум будет 16 – 32 Гб памяти.

Выбор в пользу конкретного бренда



Чтобы немного ускорить процесс поиска оптимальной ОЗУ, стоит присмотреться к конкретным брендам, которые производят качественные образцы оперативной памяти. Среди наиболее актуальных на сегодня компаний:
• Corsair;
• Patriot;
• Geil;
• Zeppelin;
• Colorful;
• G.Skill;
• Kingston.

Выбор бренда зависит от вашего бюджета и предпочтений. Но есть несколько вариантов, которые чаще всего покупают в интернет-магазине Moon.kz.

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