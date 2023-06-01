Как правильно подобрать ОЗУ для ПК и ноутбука?

Главные аспекты выбора ОЗУ

Нужный объём оперативной памяти

Выбор в пользу конкретного бренда

Первое, что необходимо сделать, — определить тип ОЗУ, который подходит для ПК или ноутбука. Стоит отметить, что среди актуальных вариантов оперативной памяти в Казахстане наиболее популярными являются DDR3 и DDR4 модели. Если вы используете компьютер или ноутбук, выпущенный более чем 5 лет назад, то вы, вероятно, используете ОЗУ DDR3. Если же ваш компьютер или ноутбук был выпущен менее 5 лет назад, то он, скорее всего, использует ОЗУ DDR4.Определить объем ОЗУ, который вам нужен, не так сложно, как может изначально показаться. Обычно для нормального функционирования компьютера или ноутбука достаточно 8 ГБ ОЗУ. Однако, если вы планируете использовать ваш компьютер или ноутбук для актуальной линейки видеоигр, работы с 3D моделями или видеомонтажа, то оптимальным минимум будет 16 – 32 Гб памяти.Чтобы немного ускорить процесс поиска оптимальной ОЗУ, стоит присмотреться к конкретным брендам, которые производят качественные образцы оперативной памяти. Среди наиболее актуальных на сегодня компаний:• Corsair;• Patriot;• Geil;• Zeppelin;• Colorful;• G.Skill;• Kingston.Выбор бренда зависит от вашего бюджета и предпочтений. Но есть несколько вариантов, которые чаще всего покупают в интернет-магазине Moon.kz.