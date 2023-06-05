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«Манчестер Сити» против «Интера». Какие коэффициенты на финал Лиги чемпионов, где смотреть

Просмотров:173 Опубликовано: Сегодня, 14:47
«Манчестер Сити» против «Интера». Какие коэффициенты на финал Лиги чемпионов, где смотреть
Финал Лиги чемпионов
Европейский футбольный сезон закроет финал Лиги чемпионов. В нем встретятся английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер».

В этой игре есть явный фаворит. На победу «Манчестер Сити» букмекерская контора Tennisi.kz предлагает коэффициент 1,44, а на «Интер» - 7,20. На ничью Tennisi дают 4,65.

Также в линии Tennisi.kz есть вариант с учетом дополнительного времени или серии пенальти: коэффициент 1,20 – на «Сити» и 4,55 – на «Интер».

На пути к финалу ЛЧ «Сити» победил «РБ Лейпциг», «Баварию» и «Реал», причем каждому из соперников команда Хосепа Гвардиолы наносила разгромное поражение. У «Сити» пока нет трофея Лиги чемпионов, но в 2021 году он уже играли в финале – уступили «Челси».

Для «Интера» это будет шестой финал ЛЧ – «нерадзурри» брали Лигу чемпионов в 1964, 1965 и 2010 годах. В плей-офф этого турнира команда Симоне Индзаги прошла «Порту», «Бенфику» и «Милан».

Финал «Манчестер Сити» - «Интер» пройдет на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле, по астанинскому времени это будет уже ночь на 11 июня, начало – в 01:00 по астанинскому времени. В Казахстане его покажут в прямом эфире телеканалы Qazaqstan и Qazsport.

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