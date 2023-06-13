Киберспорт и его особенности

Когда появились ставки на киберспорт

Что стало причиной входа в киберспорт крупных букмекерских контор

В настоящее время киберспортивные ставки становятся все более востребованными и популярными среди беттеров. Для сравнения, еще каких-то 5-7 лет назад это направление практически не развивалось, так как многие геймеры устанавливали собственные скины на нелицензионных сайтах и тем самым одерживали победы. Но ближе к 2020 году ставки на киберспорт вышли на совершенно новый уровень, не уступая по вариативности другим спортивным соревнованиям.Переломным моментом принято считать 2016 год, когда ведущие беттинговые операторы еще не спешили осваивать киберспорт, но среди игроков были популярны ставки скинами. Победители могли получать вознаграждения за свои усилия в виде каких-либо предметов к собственному инвентарю.Но в том же году корпорация Valve начала активную борьбу с подобной методикой использования скинов. На нее неоднократно подавали в суд и обвиняли в стимуляции развития нелегального игорного бизнеса.Появление ставок на киберспортивные события на сайтах ведущих беттинговых компаний было предсказуемо. Дело в том, что такой вид деятельности приобрел огромную популярность, превзойдя даже классический спорт. При этом фанату видеоигр даже не нужно подписываться на специальные стримминговые сервисы или оплачивать услуги кабельного телевидения. Всевозможные спортивные события можно просмотреть бесплатно на YouTube или Twich, а также на других стриминговых платформах. К тому же крупные турниры транслируются непосредственно в интерфейсе игр – как, например, Dota 2 и CS:GO.Пользователи могут самостоятельно настраивать стримы, а после пересматривать их.Кроме того за последние годы колоссально выросли призовые фонды на турнирах по киберспорту. Для примера, если в 2011 году суммы составляли 1,6 млн долларов, то в 2016 – уже 20 млн долларов, а в 2019 – 34 млн долларов. Тенденция продолжается и сегодня, поэтому сейчас турниры с призовым фондом в 1 млн долларов – привычное явление.