Яндекс Карты заговорили на казахском

«Мы стремимся предлагать всем жителям Казахстана максимально удобное навигационное приложение. Теперь, когда оно доступно не только на русском, но и на казахском языке, мы стали ближе к этой цели, — говорит Евгений Шильников, руководитель международного продукта Яндекс Карт. — Отдельно отмечу важность появления голосовых подсказок на казахском, ведь их используют более 90 % пользователей Яндекс Карт в Казахстане».

«Яндекс Карты — важная часть стека технологий, который мы используем в нашем сервисе. Они помогают нам в решении важной задачи — сделать так, чтобы пользователь мог уехать по делам быстро и по доступной цене, а у водителя сокращалось время, когда он находится на линии без пассажира. Благодаря технологиям мы задаём новые стандарты — пользователи привыкли, что машина приезжает практически сразу. Сейчас в Казахстане в нашем сервисе среднее время с момента заказа до начала поездки — около 5 минут», — поделился Байдуйсен Тайыр, руководитель Яндекс Такси в Казахстане.

«Сейчас развитию картографических сервисов в Казахстане уделяется особое внимание. Яндекс Карты адаптировали свой продукт под запросы местных пользователей. Со своей стороны, мы, совместно с компанией Яндекс, исполнительными органами и Министерством культуры и спорта, провели масштабную работу по корректному отображению названий географических и строительных объектов. Мы готовы и дальше взаимодействовать с организациями и сервисами в этом направлении, чтобы делать жизнь наших граждан ещё комфортнее», — отметила Абдыгали Майгуль, Руководитель Управления Комитета геодезии и картографии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.