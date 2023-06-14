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Яндекс Карты заговорили на казахском

Просмотров:165 Опубликовано: Сегодня, 11:03
Яндекс Карты заговорили на казахском
Яндекс Карты
Навигационное приложение Яндекс Карты стало доступно всем пользователям в Казахстане на казахском языке. Переведены не только топонимы и названия организаций, но и интерфейс приложения. А также голосовые подсказки, которые помогают следовать по маршруту. Сейчас Яндекс Картами в Казахстане ежемесячно пользуется более 2,3 млн человек, что в два раза больше, чем годом ранее.

Обновления уже доступны в приложениях Яндекс Карт на iOS и Android1. Добавление государственного языка сделает сервис более комфортным для всех жителей страны, которые владеют казахским языком и используют его в повседневной жизни. Например, когда строят маршруты до ресторанов и парков, изучают отзывы других пользователей, расписание общественного транспорта и т. д.

«Мы стремимся предлагать всем жителям Казахстана максимально удобное навигационное приложение. Теперь, когда оно доступно не только на русском, но и на казахском языке, мы стали ближе к этой цели, — говорит Евгений Шильников, руководитель международного продукта Яндекс Карт. — Отдельно отмечу важность появления голосовых подсказок на казахском, ведь их используют более 90 % пользователей Яндекс Карт в Казахстане».


Яндекс Карты заговорили на казахском


«Яндекс Карты — важная часть стека технологий, который мы используем в нашем сервисе. Они помогают нам в решении важной задачи — сделать так, чтобы пользователь мог уехать по делам быстро и по доступной цене, а у водителя сокращалось время, когда он находится на линии без пассажира. Благодаря технологиям мы задаём новые стандарты — пользователи привыкли, что машина приезжает практически сразу. Сейчас в Казахстане в нашем сервисе среднее время с момента заказа до начала поездки — около 5 минут», — поделился Байдуйсен Тайыр, руководитель Яндекс Такси в Казахстане.


«Сейчас развитию картографических сервисов в Казахстане уделяется особое внимание. Яндекс Карты адаптировали свой продукт под запросы местных пользователей. Со своей стороны, мы, совместно с компанией Яндекс, исполнительными органами и Министерством культуры и спорта, провели масштабную работу по корректному отображению названий географических и строительных объектов. Мы готовы и дальше взаимодействовать с организациями и сервисами в этом направлении, чтобы делать жизнь наших граждан ещё комфортнее», — отметила Абдыгали Майгуль, Руководитель Управления Комитета геодезии и картографии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.


Переключить язык приложения Яндекс Карт на iOS можно в настройках телефона, а голосовых подсказок — в настройках самих Карт: «Звуки и оповещения» — «Язык аннотаций» — «Казахский».

В Android всё настраивается внутри приложения. Чтобы изменить язык интерфейса, нужно зайти в «Настройки» — «Карта и интерфейс» — «Язык» — «Казахский». А для включения подсказок на казахском — в «Настройки» — «Звуки и оповещения» — «Язык аннотаций» — «Казахский».

Скачать приложение Яндекс Карты можно в Google Play Market или AppStore.

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