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Лига чемпионов 2012/2013 – ситуация в Группе А

Просмотров:76 Опубликовано: Сегодня, 15:22
Лига чемпионов 2012/2013 – ситуация в Группе А
Лига чемпионов 2012/2013
Финал Лиги чемпионов, как и весь розыгрыш, был преисполненный множеством классных моментов. А началось все еще на групповом этапе, где команды между собой разыгрывали места на выход в плей-офф. Кстати, на все такие матчи можно делать твои ставки на спорт с букмекером 1xBet. Но возвращаясь к групповому этапу, весьма интересным квартетом стала Группа А, в которой собрались такие клубы:
• ПСЖ, Франция.
• «Динамо» Киев, Украина.
• «Порту», Португалия.
• «Динамо» Загреб, Хорватия.

Все любители футбола понимали, что за первых два места, которые выводят в плей-офф, будут вести борьбу французский и португальский клубы. А вот оба «Динамо» посоревнуются за третью строчку и переход в Лигу Европы. А если вам интересно заключать пари на игры этих команд, то делайте спортивные ставки на сайте букмекера 1xBet.

Результаты розыгрыша оказались достаточно прогнозируемыми. Так, ПСЖ одержал пять побед и раз проиграл «Порту», что дало команде пятнадцать очков и уверенное первое место. Португальский клуб набрал тринадцать очков, по разу проиграв и сыграв вничью. «Порту» уверенно занял второе место и перешел в плей-офф ЛЧ. А если вам надоели пари на футбол, то всегда доступны ставки на теннис live только на 1xbet.kz/live/tennis.

Киевское «Динамо» сыграло гораздо хуже, добыв лишь одну победу над командой-тезкой, и дважды сыграв вничью. Пять очков позволили с третьей строчки перейти в плей-офф Лиги Европы. «Динамо» Загреб же полностью провалился, проиграв пять встреч и только раз сыграв вничью с киевлянами. В итоге набрано одно очко и последнее место в группе. А ожидая новые матчи команд вы можете делать не только ставки на теннис, но и на другие виды спорта в live от 1xBet.

Судьба команд в плей-офф



«Порту» уже в одной восьмой финала встретился с довольно скромным оппонентом – испанской «Малагой». В паре именно португальцы смотрелись фаворитами, что они и доказали в первой игре, выиграв ее со счетом 1:0. Однако во второй встрече «Малага» взяла реванш, выиграв 2:0, что позволило ей пройти дальше, а португальский клуб выбыл из турнира. А в перерывах между матчами можно делать любые ставки на другие виды спорта, например, баскетбол 1xbet.kz/live/basketball.

ПСЖ сыграл в плей-офф немного лучше. Так, в одной восьмой клуб сумел переиграть испанскую «Валенсию» с общим счетом 3:2. Но в четвертьфинале уже были игры с «Барселоной», которые завершились счетом 3:3 по сумме двух игр. По правилу гола на выезде право пройти в полуфинал получил испанский клуб, а ПСЖ выбыл с турнира.

Киевское «Динамо», перейдя в Лигу Европы, в одной шестнадцатой финала встретился с французским «Бордо». Это был не самый сильный оппонент, но украинский клуб не сумел выиграть, уступив со счетом 2:1 по сумме двух матчей. Кстати, на такие результаты всегда можно поставить на сайте 1xBet.

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