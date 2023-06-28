Сколько банковских карт можно использовать одновременно?

Кредитная карта — удобное платежное средство, которое способно дать массу преимуществ своему владельцу.
• Не нужно носить наличные с собой. Если кредитку украли или она была потеряна, ее можно просто заблокировать в личном кабинете или по телефону — средства останутся на счету, а карту банк выпустит новую.
• Удобно оплачивать товары и услуги как в обычных торговых точках, так и через интернет.
• Кредитка может быть страховкой на случай, если деньги понадобятся срочно на какие-то непредвиденные расходы.
Сегодня банки предлагают кредитные карты с разным функционалом. Полный перечень пластика с полным описанием и действующими тарифами можно изучить на портале finansim.ru
. Перечислим некоторые возможности, которые предлагаются по картам.
• Льготный период. Это отрезок времени, в течение которого банк не будет начислять проценты за использование кредитных денег. При этом владельцу пластика нужно выполнить два условия — вносить обязательные платежи, чтобы льготность возобновлялась каждый месяц, и погашать всю задолженность до наступления контрольной даты, чтобы банк не начислил проценты.
• Возможность получить кэшбэк. За операции безналичной оплаты банки платят держателю кредитки вознаграждение в виде бонусов, рублей, миль и т. д. При оплате товаров и услуг в партнерской сети можно получить повышенные бонусы. Тратить начисления тоже можно по-разному в зависимости от условий банка.
• Бесплатное обслуживание. Карта может быть изначально без комиссии, либо плата за обслуживание может начисляться в зависимости от произведенных расходов.
В идеале все это можно было бы соединить в одной карте: большой кредитный лимит, льготный период длительностью несколько месяцев, бесплатное обслуживание без условий и т. д. Но на деле так получается не всегда: новым клиентам банк может доверить небольшую сумму, но при этом комиссия за обслуживание взиматься не будет, а льготный период составит всего 55 дней. Или карта будет иметь опцию начисления повышенных бонусов, но плата за годовое обслуживание и прочие комиссии могут сделать пользование такой кредиткой невыгодным. И в итоге получается, что пользователю приходится оформлять несколько кредитных карт в разных банках и для каждого случая использовать их все.
Теоретически разрешается оформить любое количество банковских карт
Какое же оптимальное количество кредиток рекомендуется иметь? Универсального ответа на этот вопрос нет, поскольку цифра зависит от финансовых возможностей самого владельца. При наличии большого количества кредитных карт, как правило, возрастают и расходы. Некоторые пользователи умудряются тратить больше, чем их доход. В таких ситуациях даже наличие одной кредитной карты может привести к финансовым потерям, испорченному кредитному рейтингу и т. д.
Но дело не только в финансовой составляющей. Каждая карта имеет определенные условия использования — контрольную дату внесения платежей, порядок исчисления льготного периода, минимальную сумму трат для бесплатного обслуживания, механизм использования бонусов и т.д. И владельцу нужно внимательно следить за выполнением этих требований, в противном случае использование карты потеряет смысл. Посудите сами, если карта была приобретена для беспроцентных покупок, но владелец забыл вовремя внести платеж — банк начислил проценты на все потраченные деньги — кредитная нагрузка держателя возросла. Поэтому количество карт для одновременного использования должно быть таким, чтобы на их обслуживание хватало собственных средств и возможностей для соблюдения всех условий банка.На правах рекламы