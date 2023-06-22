Как создать красивый газон, и какая техника поможет поддерживать его в идеальном состоянии?

Как подготовить участок к засеву газона?

Как засеять газон?

Как ухаживать за газоном?

Прежде всего нужно тщательно убрать весь мусор, выкорчевать пни, если таковые имеются, и прополоть сорняки. Сухую траву, оставшуюся с прошлого года, необходимо собрать.Если на участке есть рытвины, в которых собираются лужи, необходимо их засыпать. Кроме того, еще до засева важно продумать систему дренажа, так как застой воды приводит ко множеству проблем, от промерзания во время похолоданий до загнивания корней.Следующий этап — разработка системы полива. Это особенно важно, если отведенный под газон участок земли находится на солнечной стороне.Закончив с системой полива, нужно окончательно выровнять землю, засыпав рытвины и убрав кочки. И наконец, заключительный этап подготовки к засеву травы — внесение удобрений. Без них яркого зеленого газона не получится.По окончании подготовительных процедур земле нужно дать «отдохнуть» около месяца (именно поэтому работа над будущим газоном начинается сразу после схода снега). В конце апреля-начале мая можно приступать к засеву. И эта работа не так проста, как кажется на первый взгляд.Прежде всего нужно как следует промочить землю, включив разбрызгиватели или воспользовавшись садовым шлангом, и оставить ее впитывать влагу на сутки.Семена смешивают с песком (так удобнее) и рассыпают по участку, двигаясь сначала вдоль, а потом поперек. Так они лягут максимально плотно. Теперь настает время взять в руки грабли и пройтись по участку, закапывая семена в мягкую, напитанную влагой землю.Затем землю нужно уплотнить. Лучше и быстрее всего делать это специальным тяжелым катком, но если его нет, придется ограничиться доской или просто походить по газону, утаптывая его.Если все делать правильно, всходы появятся быстро, и все же первые 2-3 недели с газоном нужно обращаться очень бережно. Сорняки лучше выпалывать вручную, чтобы не повредить тоненькие корешки молодой травы. И конечно же нельзя забывать о регулярном поливе.Когда стебли поднимутся выше 10 см, можно скосить траву первый раз. Для обширного участка подойдет. Этот самоходный агрегат может похвастать большой шириной кошения (48 см), что позволяет довольно быстро обработать газон площадью до 900 м2. Травосборник объемом 55 л избавит от необходимости останавливаться, чтобы выбросить срезанную ботву. Если же нужно подкормить участок природными удобрениями, инструмент можно перевести в режим мульчирования.Еще одна полезная опция данной газонокосилки — наличие кнопки Turbo, которая увеличивает скорость вращения лезвий на 10%, до 3100 об/мин. Это бывает полезно при проходе по местам с очень густой или высокой травой.В газонокосилке имеются 2 слота для батарей: когда первый аккумулятор разряжается, второй подключается автоматически. Для контроля заряда батарей, на ручке управления имеются индикаторы, а LED фонари на корпусе позволяют работать даже в вечернее время.В труднодоступных местах и углах, а также на небольших участках траву можно скосить. Благодаря входящему в комплект пильному диску он отлично справляется не только с разросшейся травой, но даже с крупным кустарником. Долгое время автономной работы (до 40 минут от батареи емкостью 4 А*ч) позволяет привести в порядок небольшой участок за один сеанс. Также, как и газонокосилка, триммер работает от аккумуляторной батареи 40 В, которую можно использовать с другими устройствами линейки 40 В.Наконец, подровнять края газона помогут садовые. Их основное назначение – стрижка травы в труднодоступных местах. Но благодаря дополнительному лезвию алмазной заточки они хорошо справляются и с молодыми древесными побегами. Важно, что замену оснастки можно произвести без каких-либо дополнительных приспособлений. Еще одно преимущество данной модели в малом весе, который составляет всего 1 кг. Работает инструмент от аккумулятора 24 В, совместимого со всей техникой линейки 24 В, а это около 30 различных приборов и устройств.На 2-3 год после посева травы, газон начинают периодически вычесывать и прореживать. Покров лужайки со временем слеживается, и на ней образуется плотный слой растительного войлока, через который не проникает ни свет, ни воздух. Земля начинает «задыхаться», а это приводит к пожелтению травы, образованию проплешин, или, наоборот, заболачиванию, если сезон выдался дождливым. Поэтому регулярное вычесывание – залог здоровья газона. Удалить плотную дернину можно при помощи обычных граблей, но работа это долгая, монотонная и утомительная. Облегчить ее может аэратор.не только убирает засохшую траву, но также рыхлит и прокалывает почву, чтобы она активнее насыщалась кислородом. За один проход инструмент обрабатывает полосу почвы шириной 36 см, при этом весь мусор, мох и войлок собирается в травосборник объемом 35 л. Работает аэратор от аккумулятора 40 В, а полностью заряженной батареи 4 А*ч хватает на участок площадью 6 соток.Аэрацию газона рекомендуется проводить перед внесением удобрений. Чтобы все полезные вещества достигли корней и были хорошо усвоены растениями, лучше делать это после дождя или предварительного полива лужайки. Если на газоне почва сильно уплотнена, аэрацию можно проводить несколько раз в течение лета.