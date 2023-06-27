Как получать пассивный доход с помощью Esperio Copy Trading?

У клиентов онлайн-брокера Esperio есть несколько вариантов, как получать пассивный доход. Сегодня рассказываем о сервисе копирования сделок – Esperio Copy Trading: что это такое, как это работает и какие есть особенности в сравнении с другими способами.
Что такое пассивный доход?
В классическом определении пассивным называется доход, получаемый без непосредственного участия в управлении компанией; то есть инвестор не имеет возможности активно влиять на эффективность бизнеса и тем самым увеличивать доход.
Существует множество способов получать пассивный доход: сдавать недвижимость в аренду, получать проценты по банковским вкладам и облигациям, получать вознаграждение по авторским правам и т.п.
Инвестиции в активы, торгуемые на финансовом рынке, также являются способом получения пассивного дохода.
Клиентам онлайн-брокера Esperio доступны контракты на разницу цен (так называемые CFD, Contract For Difference) на акции ведущих компаний США, ЕС, Австралии и Азии, на бонды, драгоценные металлы и биржевые товары, на индексы, энергоносители и валютные пары.
Кроме того, клиенты Esperio располагают богатыми возможностями портфельного инвестирования. Брокер регулярно обновляет инвестиционные портфели «Оптимальный» и «Первые шаги». Продолжает работать Инвестиционный фонд Esperio, неоднократно подтверждавший эффективность вложений в ценные бумаги.
Особняком в этой линейке инвестиционных инструментов для пассивного дохода стоит сервис Esperio Copy Trading.
Что такое Esperio Copy Trading
Это инновационный сервис, позволяющий копировать сделки опытных трейдеров. В основе сервиса лежит специальная технология. Параметры сделок, которые открывает трейдер, копируются с помощью алгоритмов на торговых счетах инвесторов.
За подключение к торговому счету трейдера с получением возможности копировать сделки инвестор выплачивает трейдеру вознаграждение. Пользу получают обе стороны – и трейдер (прибыль от сделок плюс вознаграждение за копирование), и инвестор (прибыль от скопированных сделок без учета, выплачиваемого трейдеру вознаграждения).Базовыми особенностями сервиса Esperio Copy Trading являются:
• Высокая скорость копирования, что особенно важно в условиях динамично меняющейся рыночной ситуации.
• Прозрачность: взаимодействие контрагентов полностью транспарентно, позволяет трезво оценивать возможные риски и прогнозировать доходы.
• Контроль: на любом этапе инвестор сохраняет всю полноту контроля над сделками; он может в любой момент остановить копирование или изменить параметры сделки трейдера на своем счете.
• Справедливость: отдельный буферный счет для накопления комиссии обеспечивает справедливый расчёт между трейдером и инвестором.
Как работает Esperio Copy Trading
Чтобы подключиться к сервису и начать получать доход, и трейдер и инвестор должны открыть торговый счет у брокера Esperio и зарегистрироваться в сервисе либо как трейдер, либо как инвестор. Процедура открытия торгового счета в Esperio
стандартна и занимает несколько минут. Регистрация в сервисе выполняется мгновенно.Для трейдера важными шагами после регистрации в сервисе являются:
• Подтверждение успешного опыта торговли на финансовом рынке.
• Установление размера комиссии за свои услуги.
• Пополнение торгового счета на любую сумму от $100.
• Предоставление инвестору доступа к копированию сделок.Со своей стороны, инвестор может:
• выбрать трейдера, сделки которого он будет копировать,
• прикрепиться к торговому счету трейдера,
• получать доход с учетом пропорций денежных средств на торговых счетах инвестора и трейдера.
Выбирать трейдера в Esperio Copy Trading легко и удобно с помощью ежедневно обновляемого рейтинга.
В рейтинге трейдеров позиции его участников соответствуют объективным показателям их торговли. Чем прибыльнее и активнее торгует трейдер, тем выше его позиция. При этом топовые трейдеры могут устанавливать за копирование своих сделок более высокое вознаграждение.Чтобы подключиться к трейдеру, инвестор должен:
• Перейти в личный кабинет Esperio и в разделе «Инвестиции» найти «Копирование торговли».
• Найти выбранного трейдера и подключить его простым нажатием кнопки, ввести никнейм трейдера или номер его контракта из рейтинга.
• Ознакомиться с анкетой трейдера и размером его комиссии, установить процент копирования сделок.
• Далее – создать или выбрать счёт для подключения и нажать кнопку «Подключить».
• Копирование сделок выбранного трейдера начнется сразу после пополнения инвестором своего счета.
Подробную справочную информацию о сервисе Esperio Copy Trading можно получить на сайте компании или в службе поддержки клиентов брокера.На правах рекламы