Полив растений на даче: в какое время и как часто поливать, какой водой и какое оборудование для этого использовать?

Огород нуждается в регулярном поливе. Но дело это куда более трудное и ответственное, чем кажется на первый взгляд. Если влаги будет мало, растения увянут, если много — начнут болеть и гнить. Кроме того, разные культуры требуют разной периодичности орошения. Когда лучше поливать растения и какую воду при этом использовать? Как избежать распространенных ошибок? Какие технологии существуют и какое нужно оборудование?



Правила полива огорода



Основные требования к воде для полива звучат просто — она должна быть теплой (порядка 18-20 °С) и не содержать хлора. Источник живительной влаги не имеет особого значения. Ее можно брать из колодца, скважины и даже водопровода, но обязательно отстаивать не менее суток, и желательно — в емкости темного цвета. Так она лучше прогреется и насытится кислородом. Хлор выветрится, другие вредные вещества осядут на дно.



Конечно, тратить время на отстаивание и прогрев воды хочет не каждый, но полив из шланга, надетого на водопроводный кран — верный способ погубить рассаду. Ведь это приведет к резкому охлаждению почвы, что станет огромным стрессом для растений. А едкий хлор добавит к этому химические ожоги.



Если долго не было дождей и земля растрескалась, сначала ее стоит немного сбрызнуть, дождаться, пока влага впитается, а уже потом полить как следует. При этом важно следить, чтобы на грядках не собирались лужи. Перелив может навредить рассаде даже больше, чем недолив.



В жаркую погоду полив нужно производить утром или вечером, чтобы вода не испарялась практически сразу, а успевала впитываться в почву. Если все же приходится работать под солнечными лучами, крайне нежелательно поливать растения по листьям. Капли воды работают как крошечные линзы, вызывая ожоги. В эти ранки проникает инфекция, приводя к различным заболеваниям. Лучше направлять струю таким образом, чтобы она лилась под корень.



Во время похолодания же, напротив, поливать растения желательно днем, когда температура поднимется до максимума. Это позволит избежать переувлажнения почвы.



Определение типа почвы



Нормы полива напрямую зависят от типа почвы. Глинистые набирают влагу медленно и долго ее держат, а значит, орошение нужно редкое, но обильное. С песчаными же все наоборот, так как они «пьют» очень быстро.



Как определить, какой грунт на участке? Довольно просто. Нужно взять образец почвы с глубины порядка 20 см, воткнув лопату на полный штык, и внимательно изучить его.

Комок рассыпается в руках — земля сухая, то есть поливать нужно часто и много.



Комок хорошо держит форму, но рассыпается при падении с 1 м — значит, земля умеренной влажности, в сухую погоду поливать нужно чаще обычного.



Комок легко скатывается, не прилипает к рукам и не разваливается — влажность хорошая, частый полив не нужен.



Комок прилипает к рукам — влажность оптимальная, достаточно орошения раз в неделю.



Комок липкий, при нажатии сочится вода — влажность слишком высокая, поливать нужно не чаще раза в две недели.



Технологии полива



Существует три основных вида увлажнения почвы.

Самый простой, а потому и популярный полив — так называемый поверхностный. Перфорированный шланг подсоединяют к источнику воды и кладут на грядки, в заранее сделанные канавки. Вода при этом практически не попадает на листья, а просачивается напрямую к корням. Правда, при этом постепенно размывается почва, и ее приходится регулярно подсыпать. Еще один недостаток - перерасход воды.



Дождевание работает совсем иначе. Этот метод имитирует выпадение осадков. Вода разбрызгивается по участку над поверхностью земли вручную или при помощи специальных установок. Автоматизация, конечно же, предпочтительнее, так как сводит участие садовника к абсолютному минимум. Ему не нужно гнуть спину, достаточно лишь нажать на кнопку включения.



Данный способ орошения хорошо подходит для молодой рассады, которой нужно много воды, а также для газонов и цветников. Но для растений, которые не любят полив по листьям (картофель, томаты, огурцы) он нежелателен. Им нужен поверхностный полив.



Наконец, капельное орошение — наиболее современный, эффективный, и, что немаловажно, экономный метод. Вода подается через капельницы под каждое конкретное растение, каплями (если давление в системе малое) или тонкой струйкой (если большое).

У данного метода много плюсов. Вода не попадает на листья и не размывает почву. Ни одна ее капля не пропадает даром. Экономия просто ошеломляющая — если при поливе из шланга 1 литр воды вытекает приблизительно за 5 секунд, то при капельном орошении — за 15 минут!



Впрочем, минусы тоже есть. Конструктивно такая система довольно сложна, ее нужно правильно установить и регулярно обслуживать, продувая трубы и меняя вышедшие из строя капельницы.



Но каков бы ни бы метод полива, воду необходимо отстаивать в бочке, а уже после прогрева подавать c помощью насоса на грядки и клумбы. Перекачать воду из бочки или другой емкости поможет аккумуляторный насос Greenworks G24SWP 24V. Его можно погружать на глубину до двух метров, при этом максимальная высота подъема (расстояние, на которое перекачивается вода) составляет 17,5 м, а производительность прибора достигает 1800 л/ч.

Насос питается от литий-ионного аккумулятора Greenworks 24 В, который подходит ко всей технике линейки 24 В. Батарейный отсек устройства имеет класс защиты IPX4 и надежно защищен от попадания влаги. Время автономной работы от батареи емкостью 4 А*ч составляет 50 мин. Этого более чем достаточно для полива участка средних размеров. В комплект поставки входит двухметровый шлаг и пистолет-распылитель с 8-ю различными режимами: от мелкодисперсного тумана до тонкой струи. Это дает возможность аккуратно и бережно поливать даже самые нежные растения и цветы.



Как часто нужно поливать распространенные огородные культуры?



Больше всего любит воду капуста. Ее нужно поливать не реже чем раз в 1-2 раза в неделю. И так как корни у нее хорошо развиты, вода должна проникать глубоко. При этом полива по листьям данное растение совершенно не боится.



Огурец тоже пьет часто и много — раз в 2-3 дня, порядка 20–30 л воды на 1 м² грядки.

Томату нужен один или два полива в неделю. Орошать по листьям его нельзя — только под корень.



А вот тыкву или дыню, а также кустарники (смородина, малина, крыжовник) поливают не чаще раза в месяц. Если же за это время прошел обильный дождь, можно и вовсе отказаться от «водных процедур».



На правах рекламы