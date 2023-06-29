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Более чем 2 млн пенсионерам Казахстана повысят пенсии

Просмотров:172 Опубликовано: Сегодня, 12:21
Более чем 2 млн пенсионерам Казахстана повысят пенсии
Алихан Смаилов
Новый Социальный кодекс, принятый в Казахстане, предусматривает повышение пенсий. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил, что повышение почувствуют более 2 млн человек. Актуальные новости в разделе Политика читайте на информационном портале Казинформ.

Основная цель нового Кодекса — сделать жизнь граждан Казахстана лучше. Повышение пенсий является одним из его положений и будет проводиться поэтапно.
Как заявил, Премьер-министр, начиная с 1 января 2023 года и вплоть до 2027 года, пенсии будут постепенно повышены. Средний процент повышения составляет 51% от текущего размера. На промежуточном этапе, в 2025 году, планируется повышение совокупной пенсии на 27%.

Также обновление затронуло граждан, которые еще не вышли на пенсию. Теперь они могут передавать половину своих пенсионных активов доверенному лицу. Остальное будет уходить на то, чтобы обеспечить им пенсию в будущем.

В целом, такие обновления положительно повлияют на более, чем 2 миллиона пенсионеров, которые на данный момент проживают в Казахстане.
Также Алихан Смаилов отметил увеличение социальных пособий от государства. Планируется, что размер увеличится на 23%. Люди с инвалидностью смогут получать статус без прохождения обследований в больницах и специальных документальных подтверждений.

Также кодекс учитывает потребности награжденных матерей. Пособия для них будут дифференцированы. Эти изменения коснутся 90 тысяч женщин.
Помимо этого, Премьер рассказал, что будут созданы Центры трудовой мобильности. В каждом регионе будет создана база рабочих мест, благодаря чему поиск работы для людей, проживающих там, будет более легким и мобильным. Детально о заявлениях Алихана Смаилова читайте по ссылке — https://www.inform.kz/ru/povyshenie-pensiy-kosnetsya-bolee-2-mln-chelovek-alihan-smailov_a4083676

Во время заседания были озвучены специальные поручения. Одно из первых касалось принятия всех необходимых мер по повышению гос. выплат, чтобы люди, которые в них нуждаются, вовремя получили пособия.

В очереди на принятие пока что находится 16 правовых актов, которые необходимы, чтобы детализировать меры социальной поддержки. Всего их 26. Эта работа будет закончена в ближайшее время Министерством труда. Также было заявлено, что Министерства труда и информации и акиматы будут проводить информационно-разъяснительную работу, чтобы донести обществу основные положения нового Социального кодекса и дать им понять, какие изменения их ожидают.

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