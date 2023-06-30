Металлочерепица — лучшее покрытие для кровли

Сегодня металлочерепица в Алматы — популярный кровельный материал, который отличается прочностью и долговечностью, а также устойчивостью к коррозии, ультрафиолету, высоким и низким температурам. Она подходит для покрытия кровельных скатов с уклоном от 14 градусов и может применяться в разных климатических условиях (выдерживает температуры от -50°С до +50°С). Металлочерепицу с защитным покрытием можно использовать в среднеагрессивной среде. Кроме высоких эксплуатационных характеристик, данный материал обладает привлекательным внешним видом.
Основные достоинства металлочерепицыКупить металлочерепицу недорого от Стинерджи
можно благодаря таким преимуществам:
• высокая прочность и жесткость, способность выдерживать нагрузки до 400 кг/м2;
• легкий вес (квадратный метр материала весит от 4 до 5 кг) — это значительно облегчает перевозку и установку, уменьшает нагрузку на стропильную систему, сокращает затраты на обустройство кровли;
• устойчивость к коррозии (особенно при высоком содержании цинка);
• возможность укладки в зимнее время;
• пожаробезопасность;
• экологичность;
• эстетичный внешний вид;
• широкий ассортимент цветов и конфигураций;
• универсальная сочетаемость с разными материалами для фасада.
На металлочерепицу цены гораздо ниже, чем на керамическую черепицу, хотя выглядит она ничем не хуже — это еще одно немаловажное преимущество.
Как изготавливается?
Для изготовления металлочерепицы используют тонколистовую холоднокатаную легированную сталь с цинковым покрытием. Кроме оцинкования, материал покрывается полимером, который повышает уровень защиты и обеспечивает черепице еще более привлекательный внешний вид.
После этого материал профилируют по технологии холодного давления:
• создают продольный профиль определенной формы;
• путем холодной штамповки делают поперечные волны, придавая материалу схожести с керамической черепицей;
• разрезают на листы нужного размера (длина может быть от 48 см до 8 м).
В результате профилирования листы становятся рельефными, а их ширина уменьшается. Чем выше формируется профиль, тем меньшей становится ширина.
Кроме стандартной листовой металлочерепицы, современные производители предлагают модульную — шириной от 1 до 2 шагов поперечной штамповки. Продается и перевозится черепица на паллетах в специальных упаковках.
Где можно заказать металлочерепицу недорого?
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