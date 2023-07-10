Моем авто без проводов: обзор аккумуляторной мойки BASEUS Dual Power Portable Electric Car Wash

Отсутствие необходимости в водопроводе или электросети позволяет использовать аккумуляторные мойки в любом месте и когда угодно: вооружившись 15-20 л бутилированной воды, вы сможете всего за несколько минут смыть самые сильные загрязнения с автомобиля или любой другой поверхности. Эксперты E-Katalog подготовили для вас небольшой обзор самой популярной беспроводной мойки на портале, Baseus Dual Power Portable Electric Car Wash.
Дизайн
Мобильная аккумуляторная мойка высокого давления
от Baseus обладает практичным складным корпусом и футуристическим дизайном, резко контрастирующим с моделями конкурентов: кому-то она напоминает пистолет-массажер, кому-то — лазерную пушку из фантастических фильмов. Корпус сделан из шероховатого пластика и металла, качество сборки высокое. Водный шланг устанавливается в отверстие на рукоятке и надежно фиксируется щелчком.
Функциональность
Пользоваться мойкой BASEUS Dual Power Portable Electric Car Wash Spray Nozzle Set намного проще, чем запомнить ее полное название: достаточно прикрепить к пистолету насадку-распылитель, подключить шланг и поместить его вторым концом в емкость с водой. В роли последнего можно использовать как комплектное ведро, так и обычные баклажки: 6 литров воды расходуются примерно за 5 минут.
Встроенный электродвигатель обеспечивает подачу мощной струи с давлением 5-7 бар, легко удаляющей загрязнения с корпуса автомобиля. С не меньшим успехом она очистит стенки бассейна, фасады домов, садовый инвентарь, асфальтированные дорожки, забор на даче или даже обивку мебели. А установив минимальную мощность струи, вы сможете даже мыть хрупкие предметы или поливать растения в саду.
Универсальный китайский агрегат весит всего 1,3 кг, поэтому даже при его продолжительном использовании вы не ощутите усталости в руках.
Комплектация
Кроме самой мойки, в комплект поставки включены все необходимые аксессуары: удлинительная штанга со встроенным распылителем (5 режимов), насадка-пеногенератор, гибкий шланг для воды длиной 3,5 м, практичное складное ведро объемом 10 л и зарядный провод USB Type-C. Использовать девайс можно уже сразу после распаковки, ничего больше докупать не требуется.
Автономность
Отсек для литий-ионного аккумулятора емкостью 4 А*ч защищен от попадания воды уплотнительным резиновым кольцом. Провод подключается к разъему на внутренней стороне корпуса, поэтому снимать батарею для подзарядки не нужно. Ее ресурса хватает на 30 минут непрерывной работы, этого достаточно для мойки двух авто.
Цена
По данным прайс-агрегатора E-Katalog, заказать эту модель мойки в интернет-магазинах Казахстана можно по цене от 39 900 до 47 000 тенге (на момент написания статьи). Ознакомиться с актуальными расценками на эту или любую другую модель можно на сайте E-Katalog.kz.На правах рекламы