Монетизация магазина в Телеграм: миф или реальность?

В чем преимущества платежей в Телеграме

Как работает прием платежей

Существует масса мнений экспертов о том, что именно позволяет увеличить уровень доверия клиентов к магазину и помогает вырастить конверсию. Все они сходятся в одном – торговая площадка должна быть максимально адаптирована под быструю и простую покупку. В Республике Казахстан постепенно начали вводить западную систему ведения бизнеса, в которой основной упор делается на снижение процента отказов, увеличение доверия потребителя и улучшение сервиса за счет возможности быстрой покупки. Все эти задачи с легко решают подключенные прямые платежи.Снижение человеческого фактора, влияющего на покупку ­– один из наиболее эффективных способов увеличения конверсии. По статистике, почти 40% потребителей намеренно избегают общения с менеджерами или консультантами магазинов при онлайн-покупках, а в отдельных сферах деятельности этот показатель превышает отметку в 80%. Получается, что банальный дозвон сотрудника для уточнения метода проведения платежа автоматически снижает количество заказов, а иногда и уменьшает средний чек.Для владельца онлайн-магазина с подключенной кнопкой оплаты подобный сервис не покажется чем-то новым, но тем, кто ведет основную деятельность в мессенджерах или имеет магазин без прямых платежей, подобное решение будет весьма инновационным. Принцип работы услуги практически у всех одинаковый, но наиболее простое решение своим клиентам предлагает система международных переводов и платежей Freedom Pay, именно на ее примере и стоит рассматривать основные моменты:• выбрав товар, покупатель переходит к оплате;• без перехода на сторонние ресурсы, система предлагает ввести номер карты и другие данные для совершения платежа;• при необходимости реквизиты можно сохранить в системе – для более быстрых и простых оплат в будущем;• подтверждение оплаты в банке происходит после ввода персонального кода, который отправляется на номер мобильного;• клиент автоматически получает фискальный чек, а менеджер или владелец магазина информацию о приобретенном товаре.Система работы проста и позволяет увеличивать размеры монетизации с магазинов или публичной деятельности через социальную сеть Телеграм, которая давно превысила показатель в 400 миллионов уникальных посетителей в сутки.