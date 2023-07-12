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Монетизация магазина в Телеграм: миф или реальность?

Просмотров:23 Опубликовано: Сегодня, 12:42
Монетизация магазина в Телеграм: миф или реальность?
Монетизация в Телеграм
Все большее количество магазинов и онлайн-бизнеса ищет новые способы привлечения аудитории. Сегодня основную долю продаж в мессенджерах занимают несколько направлений, одним из которых является Телеграм. Для автоматизации процесса предприниматели прибегают к всевозможным программным дополнениям, ботам и утилитам, что дает возможность сэкономить время. Однако создать действительно привлекательный для потребителя магазин помогут только прямые платежи через Телеграм.

В чем преимущества платежей в Телеграме



Существует масса мнений экспертов о том, что именно позволяет увеличить уровень доверия клиентов к магазину и помогает вырастить конверсию. Все они сходятся в одном – торговая площадка должна быть максимально адаптирована под быструю и простую покупку. В Республике Казахстан постепенно начали вводить западную систему ведения бизнеса, в которой основной упор делается на снижение процента отказов, увеличение доверия потребителя и улучшение сервиса за счет возможности быстрой покупки. Все эти задачи с легко решают подключенные прямые платежи.

Снижение человеческого фактора, влияющего на покупку ­– один из наиболее эффективных способов увеличения конверсии. По статистике, почти 40% потребителей намеренно избегают общения с менеджерами или консультантами магазинов при онлайн-покупках, а в отдельных сферах деятельности этот показатель превышает отметку в 80%. Получается, что банальный дозвон сотрудника для уточнения метода проведения платежа автоматически снижает количество заказов, а иногда и уменьшает средний чек.

Как работает прием платежей



Для владельца онлайн-магазина с подключенной кнопкой оплаты подобный сервис не покажется чем-то новым, но тем, кто ведет основную деятельность в мессенджерах или имеет магазин без прямых платежей, подобное решение будет весьма инновационным. Принцип работы услуги практически у всех одинаковый, но наиболее простое решение своим клиентам предлагает система международных переводов и платежей Freedom Pay, именно на ее примере и стоит рассматривать основные моменты:
• выбрав товар, покупатель переходит к оплате;
• без перехода на сторонние ресурсы, система предлагает ввести номер карты и другие данные для совершения платежа;
• при необходимости реквизиты можно сохранить в системе – для более быстрых и простых оплат в будущем;
• подтверждение оплаты в банке происходит после ввода персонального кода, который отправляется на номер мобильного;
• клиент автоматически получает фискальный чек, а менеджер или владелец магазина информацию о приобретенном товаре.

Система работы проста и позволяет увеличивать размеры монетизации с магазинов или публичной деятельности через социальную сеть Телеграм, которая давно превысила показатель в 400 миллионов уникальных посетителей в сутки.

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