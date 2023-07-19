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АО «МРЭК»: подготовка к осенне-зимнему периоду – в активной фазе

Просмотров:119 Опубликовано: Сегодня, 12:26
АО «МРЭК»: подготовка к осенне-зимнему периоду – в активной фазе
АО «МРЭК»
Как известно, летний период для энергетиков - по-настоящему жаркая пора. Необходимо тщательно подготовится к следующему осенне-зимнему периоду, чтобы встретить холодный сезон и выдержать максимальные нагрузки на энергосистему. В данное время подготовка АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» к осенне-зимнему периоду 2023–2024 годов в самом разгаре. Это одно из самых важных мероприятий в деятельности электросетевой компании.

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей, своевременной и качественной подготовки энергетических установок к работе в предстоящий осенне-зимний период энергетики АО «МРЭК» на сегодняшний день уже выполнили значительный объем запланированных ремонтных работ.

Весь комплекс мероприятий проводится строго согласно графику, и уже в августе вступает в завершающую стадию. В начале сентября все структурные подразделения АО «МРЭК» будут готовы к предстоящему зимнему сезону, подчеркивают энергетики.

АО «МРЭК»: подготовка к осенне-зимнему периоду – в активной фазе


АО «МРЭК»: подготовка к осенне-зимнему периоду – в активной фазе


На сегодняшний день Акционерное Общество уже выполнило капитальные ремонты на 393,8 км воздушных линий электропередачи 220-110-35-6(10)-0,4 кВ при плане 536,8 км, что составило 74% от годового плана. Также завершен ремонт на 6 силовых трансформаторах 35 кВ и выше с восстановлением изоляционных характеристик. Произведен ремонт высоковольтных линий ВЛ-110 кВ «Л-Мангышлак-1,2», «Л-Рудник-1,2», «Бейнеу-1,2», «Б-4,5» и «Куйлус-1,2» с заменой 8483 изоляторов. Устаревшие фарфоровые изоляторы заменены современными стеклянными. Энергетикам предстоит заменить еще 1377 устаревших изоляторов.

На данный момент энергетики отремонтировали более 40 комплектных трансформаторных подстанций 6/10 кВ (КТП) при плане 54, что составило 76% от годового плана. Активно ведутся работы по ремонту бетонных подножников опор ВЛ-110 кВ. Из 152 отремонтировано 108.

АО «МРЭК»: подготовка к осенне-зимнему периоду – в активной фазе


АО «МРЭК»: подготовка к осенне-зимнему периоду – в активной фазе


Кроме того, вне плана энергетики заменили дефектный выключатель 110 кВ на новый на присоединении ВЛ-ГПЗ-1 на подстанции ПС-220/110/10кВ «Узень» вместе с унифицированной стойкой опоры (УСО). Дополнительно была установлена система гарантированного питания (СГП) в Общеподстанционном пункте управления (ОПУ) ПС-110/10 кВ «1Г».

Кроме того, специалисты компании установили КТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВа в поселке Жетыбай с разделением существующих линий 0,4 кВ для улучшения качества напряжения у потребителей. Для обеспечения надежности электроснабжения потребителей в поселке Акшукур установили ЯКНО-10 кВ на ВЛ-10 кВ ячейки № 20.

АО «МРЭК»: подготовка к осенне-зимнему периоду – в активной фазе


АО «МРЭК»: подготовка к осенне-зимнему периоду – в активной фазе


Для повышения надежности электрических сетей специалистами АО «МРЭК» активно ведется работа по замене 346 дефектных и деревянных опор на железобетонные типа СВ-105, СК-16, СК-22, СВ-164, а также физически изношенных проводов.

Энергетики уверены, что основательная подготовка, мобилизация сил и ресурсов позволит пройти осенне-зимний период без аварий и серьезных сбоев в подаче электроэнергии.

- Нами принимаются все необходимые меры, чтобы обеспечить качественное прохождение осенне-зимнего периода, сейчас полным ходом идет ремонт оборудования, которое обеспечивает все районы области электроэнергией. Специалисты АО «МРЭК» эту работу проводят очень тщательно. Особое значение уделяется социально значимым потребителям: школам, детским садам и учреждениям здравоохранения. Ремонтные программы и мероприятия крайне важны для прохождения осенне-зимнего периода нагрузок, и, соответственно, будут выполнены в полном объеме и согласно графику, - сказал заместитель Председателя Правления по эксплуатации - главный инженер АО «МРЭК» Касымхан Сыздыков.


АО «МРЭК»: подготовка к осенне-зимнему периоду – в активной фазе


АО «МРЭК»: подготовка к осенне-зимнему периоду – в активной фазе


Напомним, ремонтная кампания АО «МРЭК» началась 1 апреля этого года и завершиться в сентябре. Основные направления – выполнение технического обслуживания и ремонт оборудования подстанций, воздушных линий электропередач, испытания, измерения, а также проверка устройств релейной защиты и автоматики. Комплекс мероприятий позволит поддержать энергообъекты в рабочем состоянии.

По завершении всех ремонтных работ АО «МРЭК» направит в Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК необходимые материалы для получения Паспорта готовности к прохождению осенне-зимнего периода.

АО «МРЭК»: подготовка к осенне-зимнему периоду – в активной фазе


АО «МРЭК»: подготовка к осенне-зимнему периоду – в активной фазе


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