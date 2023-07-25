Уроженцем Актау интересуются турецкие футбольные клубы

Известный казахстанский футболист Нуралы Алип, родившийся в Актау и выступающий сейчас за российский клуб «Зенит», может сменить прописку в летнее межсезонье.
Алип, столкнувшийся с очень серьезной конкуренцией за место в стартовом составе в Санкт-Петербурге, задумывается над сменой клубной прописки, и весьма кстати для 23-летнего казахстанского футболиста может оказаться интерес к нему со стороны нескольких клубов из Турции.
В частности, по информации турецких СМИ, наиболее настойчиво пробует подписать Алипа клуб «Трабзонспор», пытающийся найти исполнителя на позицию в центре обороны. Эта команда, занявшая лишь шестое место в прошлой кампании турецкой Суперлиги, планирует серьезное обновление состава, и уроженец Актау может стать частью этого процесса. А также частью команды, которую эксперты беттинг-сферы считают одним из Топ-5 претендентов на титул в Суперлиге следующего сезона. В частности, такого мнения придерживаются эксперты известной компании 1win, в линии которой всегда есть широкий выбор объектов для пари на футбол. И если 1win скачать
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Впрочем, если Алип не перейдет в турецкий клуб, и останется в «Зените», его шансы разжиться новыми трофеями будут еще выше. Ведь согласно коэффициентам из приложения 1win, подробнее о котором можно почитать тут
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Напомним, что к некоторым трофеям «Зенита» Нуралы Алип имел непосредственное отношение. Казахстанский футболист получил медали за чемпионство в 2022-м и 2023-м годах, а также награды за победы в двух Суперкубках России.
Правда, игрового времени уроженцу Актау в составе российского футбольного гранда остается совсем немного в последние месяцы. Например, в прошлом сезоне, в первой половине которого Нуралы ездил в аренду в «Кайрат», Алип сыграл за «Зенит» лишь 8 матчей в чемпионате Премьер-лиги и еще 4 поединка в кубке страны.На правах рекламы