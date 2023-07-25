Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 25 Июля
+31...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.24 KZT
  • €1 = 493.37 KZT
  • 1 RUB = 4.93 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости компаний

АО «МРЭК» выполнило 80% годового плана по ремонту воздушных линий электропередачи

Просмотров:123 Опубликовано: Сегодня, 11:47
АО «МРЭК» выполнило 80% годового плана по ремонту воздушных линий электропередачи
АО «МРЭК»
Одним из приоритетов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» является повышение надежности работы своего электросетевого оборудования, обеспечение стабильного и качественного электроснабжения области.

Один из основных этапов – плановый текущий и капитальный ремонт воздушных линий электропередачи (ЛЭП).

Воздушные линии электропередачи являются жизненно важным компонентом энергетической инфраструктуры, обеспечивая передачу электроэнергии от генерирующих источников к конечным потребителям. Чтобы обеспечить стабильность и безопасность энергоснабжения, необходимо регулярно проводить ремонт и обслуживание воздушных линий.

В результате осмотров специалисты выявляют незначительные поломки, износ, коррозию и прочие мелкие неисправности, которые могут привести к возникновению аварий и сбоев в работе ЛЭП. После выявления проблемы предпринимаются необходимые меры по устранению неисправностей, что позволяет поддерживать ЛЭП в рабочем состоянии и предотвращать возможные аварии.














АО «МРЭК» выполнило 80% годового плана по ремонту воздушных линий электропередачи

АО «МРЭК» выполнило 80% годового плана по ремонту воздушных линий электропередачи


За последние три года энергетики АО «МРЭК» отремонтировали порядка 1552 км воздушных линий электропередачи различного класса напряжения и 1038 опор ЛЭП.

Так, в 2021 году энергетики отремонтировали 551,2 км воздушных линий по всему Мангистаускому региону, в 2022 году - 578,6 км.

С начала 2023 года отремонтировано уже 422,4 км воздушных линий электропередачи при плане 536,8 км, что составило 80% от годового плана.

АО «МРЭК» выполнило 80% годового плана по ремонту воздушных линий электропередачи

АО «МРЭК» выполнило 80% годового плана по ремонту воздушных линий электропередачи


- Воздушные линии электропередачи эксплуатируются в сложных климатических условиях и подвергаются воздействию различных внешних погодных факторов, таких как ветер, ледообразование, соляная пыль, молнии. Эти факторы могут привести к механическим повреждениям, коррозии и износу, что в свою очередь повышает риск аварий, снижает эффективность передачи электроэнергии и ухудшает качество обслуживания потребителей. Регулярное проведение плановых текущих и капитальных ремонтов позволяет предотвратить чрезмерные повреждения и продлить срок службы ЛЭП, - сказал заместитель главного инженера АО «МРЭК» Максат Алкиев.


АО «МРЭК» выполнило 80% годового плана по ремонту воздушных линий электропередачи

АО «МРЭК» выполнило 80% годового плана по ремонту воздушных линий электропередачи


На правах рекламы

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика