АО «МРЭК» выполнило 80% годового плана по ремонту воздушных линий электропередачи

- Воздушные линии электропередачи эксплуатируются в сложных климатических условиях и подвергаются воздействию различных внешних погодных факторов, таких как ветер, ледообразование, соляная пыль, молнии. Эти факторы могут привести к механическим повреждениям, коррозии и износу, что в свою очередь повышает риск аварий, снижает эффективность передачи электроэнергии и ухудшает качество обслуживания потребителей. Регулярное проведение плановых текущих и капитальных ремонтов позволяет предотвратить чрезмерные повреждения и продлить срок службы ЛЭП, - сказал заместитель главного инженера АО «МРЭК» Максат Алкиев.

Один из основных этапов – плановый текущий и капитальный ремонт воздушных линий электропередачи (ЛЭП).Воздушные линии электропередачи являются жизненно важным компонентом энергетической инфраструктуры, обеспечивая передачу электроэнергии от генерирующих источников к конечным потребителям. Чтобы обеспечить стабильность и безопасность энергоснабжения, необходимо регулярно проводить ремонт и обслуживание воздушных линий.В результате осмотров специалисты выявляют незначительные поломки, износ, коррозию и прочие мелкие неисправности, которые могут привести к возникновению аварий и сбоев в работе ЛЭП. После выявления проблемы предпринимаются необходимые меры по устранению неисправностей, что позволяет поддерживать ЛЭП в рабочем состоянии и предотвращать возможные аварии.За последние три года энергетики АО «МРЭК» отремонтировали порядка 1552 км воздушных линий электропередачи различного класса напряжения и 1038 опор ЛЭП.Так, в 2021 году энергетики отремонтировали 551,2 км воздушных линий по всему Мангистаускому региону, в 2022 году - 578,6 км.С начала 2023 года отремонтировано уже 422,4 км воздушных линий электропередачи при плане 536,8 км, что составило 80% от годового плана.