Дастин Порье против Джастин Гейджи. Кто победит в поединке самых зрелищных бойцов UFC, когда бой, какие коэффициенты

Главное событие UFC 291 обещает стать одним из самых запоминающихся боёв 2023 года. В нём сойдутся топовые легковесы Дастин Порье и Джастин Гейджи. Букмекерская компания Tennisi.kz
на этот поединок предлагает следующие коэффициенты: 1,66 – на победу Порье против 2,30 – на победу Гейджи. На ничью коэффициент Tennisi составляет 55.
В 2018 году Порье нокаутировал Гейджи в четвертом раунде. Сейчас Дастин находится на втором месте в рейтинге, а его соперник занимает третью строчку. Победитель может рассматриваться как претендент на титул чемпиона, которым сейчас владеет Ислам Махачев.
На счету 34-летнего Порье – 29 побед при 7 поражениях. Американец дважды дрался за пояс чемпиона, но проиграл досрочно Хабибу Нурмагомедову и Чарльзу Оливейре. В последнем поединке Порье в ноябре 2022 года заставил сдаться Майкла Чендлера, а перед встречей с Оливейрой дважды нокаутировал Конора Макгрегора.
На счету Порье 12 бонусов от UFC, а вот 34-летний Гейджи может похвастаться уникальным достижением – он получил бонус абсолютно за каждый из 11 боев в UFC. В активе Гейджи 24 победы при 4 поражениях в ММА. Как и Порье, он проигрывал в титульных боях Нурмагомедову и Оливейре – для Хабиба тот поединок стал последним в карьере. В последнем бою Гейджи 18 марта победил решением Рафаэля Физиева.
По астанинскому времени турнир UFC 291 пройдет утром 30 июля и начнется в 4:00. Главный кард стартует в 8:00, а Порье и Гейджи выйдут в октагон после 10:00. Казахстанцы смогут посмотреть UFC 291 на платформе UFC Fight Pass.
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