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Чем и как очистить площадки, дорожки, крыльцо и пол в гараже от сильных загрязнений?

Просмотров:78 Опубликовано: Сегодня, 09:41
Чем и как очистить площадки, дорожки, крыльцо и пол в гараже от сильных загрязнений?
Электрическая мойка GREENWORKS
На загородном участке всегда есть чем заняться. А в теплый сезон забот особенно много. В основном это работы в саду: нужно стричь изгороди, окапывать деревья, убирать с газона растительный мусор, обихаживать лужайки и цветники. Но плюс к этому, время от времени приходится проводить на территории настоящую влажную уборку. Ведь очистки от пыли и грязи, иногда даже с моющим средством, требуют фасады и цоколи построек, подпорные стенки, садовые лестницы, дорожки, да и много всего другого. Справиться с такими масштабными работами, прилагая при этом минимум усилий, помогают мойки высокого давления.

В линейке электрических моек GREENWORKS есть модель GPWG5II мощностью 2000 Вт, которая по своим техническим и эксплуатационным характеристикам удовлетворит потребности большинства пользователей. Аппарат компактный, снабжен прорезиненными колесами для удобства перемещения и может работать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Он обеспечивает максимальное давление 140 бар и имеет производительность 420 л/ч. Подключают устройство к водопроводу, притом температура воды на входе должна быть не выше 40°С. Эргономичный пистолет-распылитель с раздвижной металлической трубкой и шланг высокого давления длиной 7,6 м обеспечивают свободу движения и удобство при работе: для хранения первый закрепляется в держателе, а второй наматывается на барабан на корпусе мойки. Там же есть место и для смотки сетевого шнура (5,8 м).

Двигатель у модели GPWG5II щеточный. Помпа изготовлена из алюминия, а поршни – из нержавеющей стали, что говорит о большом запасе прочности и надежности агрегата. Степень защиты корпуса прибора – IPX5 (то есть он не боится струй воды, падающих с любого направления).

Если предназначенная для обработки площадь довольно обширная или пользователю предстоит иметь дело с застарелыми загрязнениями, накапливавшимися не один год, то лучше выбрать полупрофессиональную модель мойки GREENWORKS GDPW-Semi-Pro20 (250 бар) с мощностью двигателя 3000W.

Максимальная производительность такого агрегата составляет 660 л/ч, а обеспечиваемое им давление струи – 250 бар. Мойка оснащена бесщеточным двигателем DigiPro, обладающим повышенным рабочим ресурсом, малошумным и, за неимением сменных элементов, практически не нуждающимся в обслуживании.

Мойке не нужен напор воды на входе, иными словами, она может забирать ее как из водопровода, так и из любой накопительной емкости – например, из бочки с дождевой водой. При этом с помощью электронного контроллера прибор автоматически регулирует давление на распылителе, благодаря чему поверхности в любом случае очищаются одинаково эффективно.

Аппарат имеет усиленную раму, увеличенные колеса для большей устойчивости и особо прочный, армированный стальной проволокой шланг длиной 10 м, с которым удобно очищать обширные поверхности.

Обе модели моек GREENWORKS комплектуются набором насадок для выполнения различных задач. Таким образом, пользователь может выбрать оптимальный режим распыления, например, для очистки плоских поверхностей; декоративных покрытий, требующих деликатного обращения; автомобиля, мототехники, садового инвентаря и пр.

Специально для быстрой и эффективной очистки дорожек, площадок и пола в гараже от грязи, высолов и мха компания GREENWORKS предлагает новые круглые насадки. Первая – диаметром 28 см, подходит для моек высокого давления GREENWORKS с максимальным давлением 140 бар, вторая – диаметром 38 см, используется для более мощных агрегатов с давлением 250 бар. Такие насадки одним движением закрепляются на трубке пистолета через универсальный разъем и работают по принципу щетки пылесоса, непосредственно соприкасаясь с поверхностью. По окружности насадок расположено щеточное кольцо, которое позволяет не просто отмывать, а именно счищать загрязнения, что значительно повышает качество уборки.

Внутри насадок находится коромысло с двумя соплами, вращающееся со скоростью 2000 об./мин. Водяные струи подаются непосредственно на очищаемый участок, в результате работа движется гораздо быстрее, чем при использовании обычных распылителей.

Новые «контактные» круглые насадки GREENWORKS предназначены для обработки поверхностей из бетона, плитки, камня, террасной доски. С их помощью можно отмыть на участке дорожки и площадки, крыльцо и отмостку вокруг дома, террасу и патио, ступени садовой лестницы, пол в гараже и т. п. Они прекрасно справляются с сильными загрязнениями, мхом и плесенью, тщательно вычищают стыки между элементами покрытия, не оставляют после себя полос и царапин.

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