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Два электромобиля, несколько миллионов тенге и другие призы! Новая крутая акция от Tennisi.kz

Просмотров:12 Опубликовано: Сегодня, 16:28
Два электромобиля, несколько миллионов тенге и другие призы! Новая крутая акция от Tennisi.kz
Букмекерская контора Tennisi.kz
Букмекерская контора Tennisi.kz снова радует своих клиентов грандиозным розыгрышем! В «Жаным-Электричке» на кону – два электромобиля, несколько миллионов тенге, огромное количество фрибетов и техники от Apple.

Акция «Жаным-электричка» стартовала 1 августа и продлится до 16 декабря. У нее будет два промежуточных этапа, финал и суперфинал. Для участия в акции нужно зарегистрироваться на сайте Tennisi.kz, делать ставки одинаром или экспрессом и собирать купоны – красные и желтые.

Итоги первого этапа «Жаным-электрички» Tennisi.kz подведут 15 сентября, а второго – 10 ноября. Приз за первое место в промежуточных этапах – 2 миллиона тенге, за второе место – 1 миллион тенге, за третье – iPhone 14 Pro Max, а за места с четвертого по десятое – другая техника от Apple и фрибеты, причем фрибеты достанутся аж 90 участникам.

Суперфинал «Жаным-электрички» состоится 16 декабря в 19:00 по астанинскому времени. Победитель розыгрыша среди красных купонов получит Volkswagen ID.4, а среди желтых – Zeekr 001. Чем больше купонов у участника, тем больше шансов на главные призы! Обладателей электромобилей Tennisi.kz выберут в прямом эфире – путем составления номера купона из вытянутых шаров в случайном порядке.

Подробные правила акции «Жаным-электричка» читайте по ссылке. Зарегистрироваться на Tennisi.kz и включиться в акцию можно здесь.

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