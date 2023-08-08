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Бюджетные смартфоны для базовых задач: 4 популярные модели

Просмотров:8 Опубликовано: Сегодня, 16:21
Бюджетные смартфоны для базовых задач: 4 популярные модели
Бюджетные смартфоны
В погоне за гигабайтами, мегагерцами и мегапикселями многие пользователи смартфонов стали забывать, что в первую очередь этот гаджет является средством связи. Если вы ищете бюджетное устройство для звонков и общения с близкими в соцсетях, рекомендуем ознакомиться с рейтингом популярных «середнячков» от экспертов E-Katalog.

Xiaomi Redmi A1



Модель укомплектована всем необходимым: дисплей с 6,5-дюймовым экраном достаточно большой, но его удобно держать в руке. Батареи емкостью 5000 мАч хватает, чтобы разговаривать в течение 31 часа или воспроизводить видео в течение 30 часов. Два полноценных слота для SIM-карт позволяют пользоваться преимуществами разных тарифных планов. Версия Android 12, процессор MediaTek Helio A22, оперативная память LPDDR4X обеспечивают высокую производительность, эффективность и многозадачность, благодаря чему можно играть в игры, смотреть видео в высоком качестве и редактировать фото.

Цена в интернете — от 49 990 тенге.

Samsung Galaxy A02



Самый доступный представитель в линейке Galaxy, который хорошо справляется с основными функциями. По некоторым характеристикам модель похожа на предыдущую: среди них — 6,5-дюймовый экран и емкость батареи 5000 мАч. Но есть и отличия: процессор MediaTek MT6739 на пару с графическим ускорителем PowerVR GE8100 дают возможность просматривать фото- и видеоконтент в высоком разрешении, а также самостоятельно его создавать благодаря продуманной системе селфи-камер. На сайте https://e-katalog.kz/ можно ознакомиться с другими преимуществами модели.

Цена в интернете начинается от 48 390 тенге.

Бюджетные смартфоны для базовых задач: 4 популярные модели

Oukitel WP12 Pro



Главное преимущество смартфона — наличие прорезиненного корпуса, который не боится воды и выдерживает удары с высоты 2 м — хороший вариант для тех, у кого за плечами не один разбитый экран. Дисплей с диагональю 5,5 дюймов, разрешением HD+ и матрицей IPS — идеальный тандем для просмотра качественного видео. Аккумулятор здесь меньше — 4000 мАч, что приравнивается к 22 часам работы в режиме разговора. Другие характеристики гаджета — ОС Android 11, процессор MediaTek MT6762D с графикой PowerVR GE8300 и наличие технологии NFC для быстрого обмена данными.

Цена в интернет-магазинах — от 57 645 тенге.

Nokia G11



Смартфон этой серии с тройной основной камерой, 6,5-дюймовым дисплеем и чипом MediaTek Helio G25 легко спутать с премиальными версиями производителя. С тяжелыми играми или программами устройство не справится, зато отлично подойдет для решения повседневных задач. Аккумулятор емкостью 5050 мАч заряжается в обычном темпе и способен работать в течение нескольких дней без подзарядки. Благодаря операционной системе Android 11 пользователю доступны новейшие функции, а модель еще долго не потеряет своей актуальности.

Цена — от 45 056 тенге.

Примечание: цены актуальны по состоянию на июль 2023 года (источник информации — платформа ek.kz).

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