«Такого в любительском футболе не было никогда!». Как Слуцкий и Tennisi.kz удивили на финале турнира в Алматы

«Ничего себе, эмоционально очень высокий уровень! А болельщиков у вас все время так много? – удивился Слуцкий в трансляции. – Поздравляю победителей! В этих сложных погодных условиях обе команды проявили себя, арбитр блестяще справился».

«Наша глобальная стратегия – делать любое спортивное событие ярче, круче, интереснее. Для этого мы даже вывели специальное слово – «теннисировать». В рамках этой стратегии мы и начали дружить с MFL Almaty. Летний Кубок был первым, по сути, пилотным проектом.

«На финале было тяжело нам всем – матч из-за дождя был под угрозой срыва. Нам даже пришлось делать паузу в самый пик ливня, но я сильно благодарен всем – в первую очередь футболистам обеих команд, которые не сдались и бились до конца. Также спасибо огромное команде Tennisi.kz и Леониду Слуцкому – их внезапное появление на матче вкупе с погодой создало атмосферу, которую мы точно не забудем! MFL Almaty вместе с Tennisi.kz уже сделали серьезный шаг вперед и, я думаю, это только начало большой истории».