«Такого в любительском футболе не было никогда!». Как Слуцкий и Tennisi.kz удивили на финале турнира в Алматы

Букмекерская контора Tennisi.kz и ее амбассадор Леонид Слуцкий устроили самый атмосферный матч в истории казахстанского любительского футбола. Бывший тренер московского ЦСКА, сборной России, «Халла» и «Витесса» появился на финальном матче Летнего Кубка, который проводит Мини-футбольная лига Алматы – самая популярная любительская лига в Казахстане.
Финал между командами FC Taimas и Bauten состоялся 12 августа. Антуражу игре добавил сильный ливень, но он удивил участников меньше, чем случившееся в середине первого тайма. В эфире прямой трансляции в качестве комментатора появился Слуцкий, а на трибуны заявились болельщики с барабанами и атрибутикой.
Такой сюрприз для футболистов устроили Tennisi.kz. Как отмечают организаторы MFL Almaty и участники финала, подобной атмосферы на матчах любительского футбола в Казахстане не было никогда.
«Ничего себе, эмоционально очень высокий уровень! А болельщиков у вас все время так много? – удивился Слуцкий в трансляции. – Поздравляю победителей! В этих сложных погодных условиях обе команды проявили себя, арбитр блестяще справился».
Заместитель директора Tennisi.kz Сергей Казаков отмечает, что у компании совпадает стратегия с MFL Almaty.
«Наша глобальная стратегия – делать любое спортивное событие ярче, круче, интереснее. Для этого мы даже вывели специальное слово – «теннисировать». В рамках этой стратегии мы и начали дружить с MFL Almaty. Летний Кубок был первым, по сути, пилотным проектом.
Несмотря на тяжелые погодные условия – кажется, нам удалось добавить матчу страсти. Парни, не избалованные вниманием сотен болельщиков на своих обычных матчах, наверняка оценили внезапную поддержку. Ну и Леонид Викторович Слуцкий неплохо ворвался в прямой эфир в качестве комментатора – запись доступна на YouTube, но мы еще опубликуем в своих соцсетях
отдельный крутой видос с этого финала.
Наделал Слуцкий, конечно, шума и за сутки до игры, только прилетев в Алматы. Хотим поэтому успокоить Кирилла Кекера – по нашей информации, пока Леонид Викторович на место главного тренера «Кайрата» не претендует.
Зато у нас растет свой талантливый тренер – Петр Воликов, которого пригласили рулить FC Taimas на этом Кубке, и этот клуб в итоге забрал трофей (улыбается). Петя несколько лет является нашим амбассадором – приятно, что так в этот раз удачно сошлись звезды».
Директор MFL Almaty Лаша Казаишвили отметил, что появление Слуцкого и сюрприз от Tennisi.kz футболисты точно не забудут.
«На финале было тяжело нам всем – матч из-за дождя был под угрозой срыва. Нам даже пришлось делать паузу в самый пик ливня, но я сильно благодарен всем – в первую очередь футболистам обеих команд, которые не сдались и бились до конца. Также спасибо огромное команде Tennisi.kz и Леониду Слуцкому – их внезапное появление на матче вкупе с погодой создало атмосферу, которую мы точно не забудем! MFL Almaty вместе с Tennisi.kz уже сделали серьезный шаг вперед и, я думаю, это только начало большой истории».
Всего в Летнем Кубке участвовали 20 команд, а все полуфиналисты получили форму от Tennisi.kz. Также букмекерская компания оплатила взнос на сезон двум командам – их выбрали в розыгрыше.
Летний Кубок стал первым турниром в сотрудничестве MFL Almaty и Tennisi.kz, но соглашение рассчитано на весь сезон. MFL Almaty - первая любительская лига Казахстана, существует с 2003 года. Новый осенний сезон стартует 19 августа, на него уже заявились 138 команд – они будут разбиты на 4 дивизиона. У MFL Almaty также есть весенний сезон, футзальный чемпионат зимой и несколько кубковых турниров. На правах рекламы