Обзор бк 1win в Казахстане

Коэффициенты и линия

Бонусы в беттинге

Бонусы

Программа лояльности

Линия в 1вин на среднем уровне. Лучше всего освещаются традиционные игровые виды спорта: футбол, баскетбол, хоккей, теннис. В линии можно найти все популярные в Европе виды спорта, турниры и чемпионаты. Очень хорошо расписан футбол, на ведущие матчи букмекер предлагает более тысячи вариантов ставок. Например, на матч третьего квалификационного раунда лиги чемпионов между Копенгагеном и Спартой предлагается 1278 маркетов. Коэффициенты не самые высокие. На исход матча: 2,07-3,58-3,42 (маржа 5,48%), на тотал: 1,97-1,85 (маржа 4,82%).Хоккей освещается не так подробно – на матч НХЛ Вегас Голден Найтс и Сиэтл Кракен букмекер предлагает 200 вариантов ставок. Коэффициенты на исход: 1,93-4,30-3,25 (маржа 5,84%), на тотал: 2,27-1,62 (5,78%).Теннис также не впечатляет разнообразием ставок. На матч турнира АТР в Торонто (Канада) между Маттео Берреттини и Янником Синнером предлагается 110 маркетов. Коэффициенты на исход: 2,5-1,51 (6,23%), на тоталы: 1,79-1,99 (6,12%).Как видим, маржа на популярные виды спорта в 1вин на уровне немного выше среднего, если брать в целом современный рынок беттинга. Радует разве что роспись на футбольные матчи, в которой можно найти много интересных вариантов для заключения пари.Букмекер предлагает сразу четыре бонуса новым игрокам за пополнение депозита. После того, как беттор прошел процедуру регистрации и сделал первое пополнение своего игрового счета, букмекер ему начисляет бонус, равный 200% от суммы пополнения, но не более 107 875 тенге. За второе пополнение бонус составляет 150%, за третье – 100%, за четвертое пополнение – 50%. Таким образом, общий размер приветственного бонуса за пополнение депозита равен 500%, но не более 431 500 тенге. Чтобы конвертировать полученный бонус в реальные деньги, игрок должен делать ставки на события с коэффициентом не менее трех. С каждой такой выигранной ставки на игровой счет клиента с бонусных средств будет переходить 5% от размера чистого выигрыша.Администрация 1 вин всячески поощряет своих клиентов, которые делают ставки типа «экспресс». На каждый экспресс из пяти исходов и более с коэффициентом не менее 1,50 начисляется дополнительный бустер от 7% (за пять событий) до 15% (за 11 событий и более).Периодически букмекер проводит различные акционные розыгрыши в тематических группах соцсетей, предлагая победителям промокоды, ваучеры, фрибеты и прочие бонусы. К некоторым знаменательным спортивным событиям проводятся акции и промо.Традиционно администрация конторы для любителей азартных игр в игровом заведении предлагает куда более щедрые бонусы. Здесь можно получить тот же бонус на четыре первых депозита, но с принципиально иной структурой отыгрыша. Если в беттинге клиент конвертировал часть бонуса в реальные деньг за выигранные им пари, то в 1Win все наоборот – бонусы переходят в реальные деньги в том случае, если геймер проигрывает, а не выигрывает. Например, за 5000 проигранных в течение суток рублей на игровой счет клиента будет перечислен размер бонуса, равный 1%. 20% от общего размера бонуса клиент получит, если проиграет в течение суток 1 млн.Кроме этого, в конце каждой недели геймеру начисляется кешбэк до 30% от суммы проигранных им средств. Конкретный процент зависит от суммы проигрыша – чем она больше, тем выше размер кешбэка.Все зарегистрированные клиенты 1вин автоматически принимают участие в программе лояльности, получая специальные баллы, количество которых напрямую зависит от активности игрока. За каждую ставку размером 4500 тенге клиент получает 1 балл лояльности. Накопив 1000 баллов, игрок может их обменять на реальные деньги.