У Казахстана уже 9 очков в отборочном цикле. Какие шансы выйти на Евро-2024

Сборная Казахстана по футболу выдала лучший старт в своей истории в отборочном турнире. После четырёх туров команда Магомеда Адиева идёт в лидерах группы. Букмекерская компания Tennisi.kz
дает коэффициент 3,55 на выход Казахстана на Евро-2024. На невыход у Tennisi коэффициент составляет 1,25.
Отборочный цикл Евро-2024 Казахстан начал с поражения от Словении (1:2), но затем победил Данию (3:2), Сан-Марино (3:0) и Северную Ирландию (1:0).
После четырёх туров Казахстан занимает второе место в группе H – у Финляндии также девять очков, но лучше дополнительные показатели. 7 сентября лидеры группы сыграют в Астане, а через три дня команда Адиева примет Северную Ирландию.
При этом у Казахстана есть второй шанс на путёвку в финальную стадию Евро-2024. Как победитель группы Лиги наций Казахстан может сыграть в стыковых матчах в марте 2024 года.
На Евро-2024 выйдут команды, занявшие первое и второе места в группах. Сам турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии, в нем сыграют 24 команды.
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