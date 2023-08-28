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У Казахстана уже 9 очков в отборочном цикле. Какие шансы выйти на Евро-2024

Просмотров:22 Опубликовано: Сегодня, 15:22
У Казахстана уже 9 очков в отборочном цикле. Какие шансы выйти на Евро-2024
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу выдала лучший старт в своей истории в отборочном турнире. После четырёх туров команда Магомеда Адиева идёт в лидерах группы.

Букмекерская компания Tennisi.kz дает коэффициент 3,55 на выход Казахстана на Евро-2024. На невыход у Tennisi коэффициент составляет 1,25.

Отборочный цикл Евро-2024 Казахстан начал с поражения от Словении (1:2), но затем победил Данию (3:2), Сан-Марино (3:0) и Северную Ирландию (1:0).
После четырёх туров Казахстан занимает второе место в группе H – у Финляндии также девять очков, но лучше дополнительные показатели. 7 сентября лидеры группы сыграют в Астане, а через три дня команда Адиева примет Северную Ирландию.

При этом у Казахстана есть второй шанс на путёвку в финальную стадию Евро-2024. Как победитель группы Лиги наций Казахстан может сыграть в стыковых матчах в марте 2024 года.

На Евро-2024 выйдут команды, занявшие первое и второе места в группах. Сам турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии, в нем сыграют 24 команды.

Самые нескучные ставки на все матчи отборочного цикла Евро-2024 и других футбольных турниров ждут вас в мобильном приложении Tennisi.kz. Теннисирующая линия доступна здесь.

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