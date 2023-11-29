АО «МРЭК» проводит модернизацию подстанций в городе Жанаозен и сельской местности

- Установленное оборудование позволит повысить эффективность работы электросетей и обеспечить стабильное энергопотребление в работе промышленных предприятий и жителей города Жанаозен. Также благодаря новому оборудованию увеличится мощность потребление до 12 МВт. Горожане получат дополнительный запас мощности электроэнергии, - сказал руководитель Управления развития АО «МРЭК» Мурат Иманов.

На данный момент ведётся модернизация закрытых распределительных устройств ЗРУ-6 кВ на подстанции ПС-110/6 кВ «КС-Узень» с заменой трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА. Подстанция расположена в 4-ом микрорайоне города Жанаозен.В рамках модернизации на подстанции уже установили один из двух новых силовых трансформаторов 16 МВА и заменили одну секцию комплектного распределительного устройства КРУ-6 кВ. В ходе работ для повышения надежности электроснабжения на энергообъекте специалисты установили новые вакуумные выключатели вместо масляных аналогов. Кроме того, вместо морально устаревших панелей устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) на электромеханической базе энергетики АО «МРЭК» установили модернизированные цифровые микропроцессорные терминалы и щит постоянного тока. Это позволит за минимально короткое время определять и локализовать поврежденные участки энергосистемы, что предотвратит развитие аварийных ситуаций.Помимо этого, на подстанции предусмотрена система мониторинга и управления с передачей данных на диспетчерский щит регионального центра АО «МРЭК». Это даст возможность в режиме реального времени отображать оперативную информацию, текущие значения телеизмерений, положение коммутационных аппаратов, а также выполнять оценку состояния сети, что в свою очередь позволит вести точный учет распределения и потребления электроэнергии.До конца года энергетикам предстоит установить еще один силовой трансформатор 16 МВА и заменить вторую секцию КРУ-6 кВ.Также в этом году АО «МРЭК» проводит работы по модернизации подстанции ПС-110/6 кВ «ПТБ» в селе Кызылтобе Мунайлинского района Мангистауской области.Так, в рамках реконструкции на подстанции возвели блочно-модульное здание вместо морально устаревшего. Новое здание оборудовано комплектным распределительным устройством КРУ-6 кВ. В ходе работ энергетики установили новый силовой трансформатор 16 МВА с заменой секции оборудования открытых распределительных устройств ОРУ-110 кВ. Кроме того, заменили оборудование связи и телемеханики.По словам энергетиков, до конца текущего года на подстанции будет установлен еще один силовой трансформатор 16 МВА и произведена замена второй секции ОРУ-110 кВ.Напомним, каждый год АО «МРЭК» ведёт строительство и активную модернизацию своих энергетических объектов. Работы по повышению надежности оборудования проводятся в рамках утверждённой Инвестиционной программы.