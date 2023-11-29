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АО «МРЭК» проводит модернизацию подстанций в городе Жанаозен и сельской местности

Просмотров:2190 Опубликовано: Сегодня, 13:08
АО «МРЭК» проводит модернизацию подстанций в городе Жанаозен и сельской местности
АО «МРЭК»
Энергетики АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» в рамках Инвестиционной программы Общества, рассчитанной на 2021–2025 годы, проводят масштабную работу по модернизации и реконструкции энергетических объектов ПС-110/6 кВ «КС-Узень» в городе Жанаозен и ПС-110/6 кВ «ПТБ» в селе Кызылтобе в Мунайлинском районе Мангистауской области.

На данный момент ведётся модернизация закрытых распределительных устройств ЗРУ-6 кВ на подстанции ПС-110/6 кВ «КС-Узень» с заменой трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА. Подстанция расположена в 4-ом микрорайоне города Жанаозен.

В рамках модернизации на подстанции уже установили один из двух новых силовых трансформаторов 16 МВА и заменили одну секцию комплектного распределительного устройства КРУ-6 кВ. В ходе работ для повышения надежности электроснабжения на энергообъекте специалисты установили новые вакуумные выключатели вместо масляных аналогов. Кроме того, вместо морально устаревших панелей устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) на электромеханической базе энергетики АО «МРЭК» установили модернизированные цифровые микропроцессорные терминалы и щит постоянного тока. Это позволит за минимально короткое время определять и локализовать поврежденные участки энергосистемы, что предотвратит развитие аварийных ситуаций.

АО «МРЭК» проводит модернизацию подстанций в городе Жанаозен и сельской местности


АО «МРЭК» проводит модернизацию подстанций в городе Жанаозен и сельской местности


Помимо этого, на подстанции предусмотрена система мониторинга и управления с передачей данных на диспетчерский щит регионального центра АО «МРЭК». Это даст возможность в режиме реального времени отображать оперативную информацию, текущие значения телеизмерений, положение коммутационных аппаратов, а также выполнять оценку состояния сети, что в свою очередь позволит вести точный учет распределения и потребления электроэнергии.

До конца года энергетикам предстоит установить еще один силовой трансформатор 16 МВА и заменить вторую секцию КРУ-6 кВ.

АО «МРЭК» проводит модернизацию подстанций в городе Жанаозен и сельской местности


АО «МРЭК» проводит модернизацию подстанций в городе Жанаозен и сельской местности


- Установленное оборудование позволит повысить эффективность работы электросетей и обеспечить стабильное энергопотребление в работе промышленных предприятий и жителей города Жанаозен. Также благодаря новому оборудованию увеличится мощность потребление до 12 МВт. Горожане получат дополнительный запас мощности электроэнергии, - сказал руководитель Управления развития АО «МРЭК» Мурат Иманов.


Также в этом году АО «МРЭК» проводит работы по модернизации подстанции ПС-110/6 кВ «ПТБ» в селе Кызылтобе Мунайлинского района Мангистауской области.

АО «МРЭК» проводит модернизацию подстанций в городе Жанаозен и сельской местности


Так, в рамках реконструкции на подстанции возвели блочно-модульное здание вместо морально устаревшего. Новое здание оборудовано комплектным распределительным устройством КРУ-6 кВ. В ходе работ энергетики установили новый силовой трансформатор 16 МВА с заменой секции оборудования открытых распределительных устройств ОРУ-110 кВ. Кроме того, заменили оборудование связи и телемеханики.

По словам энергетиков, до конца текущего года на подстанции будет установлен еще один силовой трансформатор 16 МВА и произведена замена второй секции ОРУ-110 кВ.

АО «МРЭК» проводит модернизацию подстанций в городе Жанаозен и сельской местности


Напомним, каждый год АО «МРЭК» ведёт строительство и активную модернизацию своих энергетических объектов. Работы по повышению надежности оборудования проводятся в рамках утверждённой Инвестиционной программы.

АО «МРЭК» проводит модернизацию подстанций в городе Жанаозен и сельской местности


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