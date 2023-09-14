«Там айтыс идет, там байга» - эксперты объяснили, почему нет смысла полностью запрещать вейпы в Казахстане

«У нас в больницах бардак, с ОСМС бардак, а мы занимаемся вейпами», - поддержал ее активист Рафаэль Гасанов.

Бахыт Туменова, глава ассоциации «Денсаулык», заявила, чтоАктивисты жалуются, что никто не работает с детьми и подростками, дажес социальной рекламой, которая рассказывала бы о вреде вейпов. Уполномоченные органы по правам ребенка также не уделяют должного внимания этому вопросу.Виноваты, конечно, не только они, но и родители несовершеннолетних курильщиков. Зауреш Батталова, президент Фонда развития парламентаризма, предлагает. Подобные меры, по ее мнению, заставят родителей тщательнее следить за тем, куда дети тратят карманные деньги и как проводят время.Светлана Романовская, глава Лиги потребителей Казахстана, отметила, что вопрос вейпов не должен быть настолько приоритетным для Казахстана. Все потому, что от усиливающегося с каждым годом загрязнения воздуха и проблем с получением медицинской помощи умирает все больше казахстанцев, – статистика говорит о росте числа смертей ежегодно.Отдельно г-жа Романовская раскритиковала процесс принятия подобных решений депутатами.- так она описала заседания чиновников.ни среди подростков, поэтому эксперты критикуют Минздрав за поспешное решение. По их мнению, чиновникам сначала стоило бы разобрать в текущем положении дел.Минздрав подвергся критике и за то, что фактически, по словам экспертов,на новые виды табачных изделий. Регламент должен регулировать упаковку, дозировку, состав, способы продажи и другие подобные нюансы, как это происходит с обычными сигаретами. Сейчас в Казахстане это никак не регулируется. При этом многие предприниматели готовы следовать правилам продажи вейпов, чтобы купить их могли только взрослые. Но правил нет.Ассоциация операторов курительного рынка в лице Малики Цхай также заявила, что готова взять ответственность за саморегулирование на данном рынке, и предложила продавать вейпы только в специализированных магазинах. Еще одно предложение Ассоциации – запретить доставку новых видов табачных изделий на дом к потребителям.Акалиев Амиржан из ассоциации «КазАлкоТабак» поделился шокирующей информацией:и их надо убирать с витрин, а также продавать только лицам старше 21 года. Представителям ассоциации приходится самостоятельно вести просветительскую работу.К тому же у Казахстана не хватит ресурса для контроля за соблюдением закона, если его примут. Контрабанда систем парения уже сейчас происходит в крупных масштабах, и решить эту проблему не удается. Большинство ярких электронных устройств для курения, упаковка которых привлекает внимание детей, попали в страну нелегально из-за рубежа.К примеру, вейпы весом 155,8 тонны стоимостью 6,1 млрд тенге изъяли таможенники поста "Алаколь" совместно с сотрудниками Департамента экономических расследований по области Жетысу на границе с Китаем. Основанием для задержания товаров и транспортных средств явилось непредоставление документов и недекларирование товаров при прибытии на таможенную территорию ЕАЭС.«Я знаю точно, что запрет не сработает, это будет теневой рынок, контрабанда. В стране практически не контролируется потребление сигарет и вейпов до 21 года, как будет контролироваться полный запрет?» - заявила г-жа Романовская.Еще однойРынок традиционного табака потерял 12% объема только за прошлый год, так что крупные производители могли попытаться продавить свои интересы через чиновников.В завершение круглого стола присутствовавшие подписали резолюцию, которая будет направлена президенту РК Касым-Жомарту Токаеву.