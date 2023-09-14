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«Там айтыс идет, там байга» - эксперты объяснили, почему нет смысла полностью запрещать вейпы в Казахстане

Просмотров:175 Опубликовано: Сегодня, 15:43
«Там айтыс идет, там байга» - эксперты объяснили, почему нет смысла полностью запрещать вейпы в Казахстане
Круглый стол
В Алматы состоялся круглый стол под названием «Одними запретами делу не поможешь», посвященный законопроекту о вейпах. Чиновники, в том числе из министерства здравоохранения, предлагают полностью запретить табачные изделия нового типа, но оставить привычные сигареты. Вопрос о запрете вейпов поднимается в немалой степени из-за того, что подростки и даже дети повально «парят». Казалось бы, вполне достаточная причина для беспокойства. Однако с этой инициативой не все так гладко.

Эксперты, представляющие как гражданское общество, так и табачную индустрию, рассказали, сколько курят казахстанцы сейчас и почему в Министерстве здравоохранения ошибаются.

Бахыт Туменова, глава ассоциации «Денсаулык», заявила, что министерства здравоохранения и просвещения фактически прекратили заниматься профилактической работой среди населения, хотя исправно получают на это бюджет. Активисты жалуются, что никто не работает с детьми и подростками, даже нет ни одного баннера с социальной рекламой, которая рассказывала бы о вреде вейпов. Уполномоченные органы по правам ребенка также не уделяют должного внимания этому вопросу.

Виноваты, конечно, не только они, но и родители несовершеннолетних курильщиков. Зауреш Батталова, президент Фонда развития парламентаризма, предлагает законодательно ужесточить ответственность отцов и матерей. Подобные меры, по ее мнению, заставят родителей тщательнее следить за тем, куда дети тратят карманные деньги и как проводят время.

Светлана Романовская, глава Лиги потребителей Казахстана, отметила, что вопрос вейпов не должен быть настолько приоритетным для Казахстана. Все потому, что от усиливающегося с каждым годом загрязнения воздуха и проблем с получением медицинской помощи умирает все больше казахстанцев, – статистика говорит о росте числа смертей ежегодно.

«У нас в больницах бардак, с ОСМС бардак, а мы занимаемся вейпами», - поддержал ее активист Рафаэль Гасанов.


Отдельно г-жа Романовская раскритиковала процесс принятия подобных решений депутатами. «Там айтыс идет, там байга», - так она описала заседания чиновников.

В Казахстане нет статистики по курению вейпов ни среди взрослых, ни среди подростков, поэтому эксперты критикуют Минздрав за поспешное решение. По их мнению, чиновникам сначала стоило бы разобрать в текущем положении дел.

Минздрав подвергся критике и за то, что фактически, по словам экспертов, остановил процесс принятия технического регламента на новые виды табачных изделий. Регламент должен регулировать упаковку, дозировку, состав, способы продажи и другие подобные нюансы, как это происходит с обычными сигаретами. Сейчас в Казахстане это никак не регулируется. При этом многие предприниматели готовы следовать правилам продажи вейпов, чтобы купить их могли только взрослые. Но правил нет.

Ассоциация операторов курительного рынка в лице Малики Цхай также заявила, что готова взять ответственность за саморегулирование на данном рынке, и предложила продавать вейпы только в специализированных магазинах. Еще одно предложение Ассоциации – запретить доставку новых видов табачных изделий на дом к потребителям.

Акалиев Амиржан из ассоциации «КазАлкоТабак» поделился шокирующей информацией: большинство продавцов не подозревало, что вейпы относятся к табачной продукции и их надо убирать с витрин, а также продавать только лицам старше 21 года. Представителям ассоциации приходится самостоятельно вести просветительскую работу.

«Наши волонтеры за 5 месяцев обошли 3 тысячи точек из 75 тысяч по стране, 80 % продавцов убрали открытую выкладку и стали спрашивать удостоверение», - рассказал г-н Калиев.

К тому же у Казахстана не хватит ресурса для контроля за соблюдением закона, если его примут. Контрабанда систем парения уже сейчас происходит в крупных масштабах, и решить эту проблему не удается. Большинство ярких электронных устройств для курения, упаковка которых привлекает внимание детей, попали в страну нелегально из-за рубежа.

К примеру, вейпы весом 155,8 тонны стоимостью 6,1 млрд тенге изъяли таможенники поста "Алаколь" совместно с сотрудниками Департамента экономических расследований по области Жетысу на границе с Китаем. Основанием для задержания товаров и транспортных средств явилось непредоставление документов и недекларирование товаров при прибытии на таможенную территорию ЕАЭС.

«Я знаю точно, что запрет не сработает, это будет теневой рынок, контрабанда. В стране практически не контролируется потребление сигарет и вейпов до 21 года, как будет контролироваться полный запрет?» - заявила г-жа Романовская.

Еще одной возможной причиной введения запрета эксперты называют возможное «сигаретное» лобби в правительстве. Рынок традиционного табака потерял 12% объема только за прошлый год, так что крупные производители могли попытаться продавить свои интересы через чиновников.

В завершение круглого стола присутствовавшие подписали резолюцию, которая будет направлена президенту РК Касым-Жомарту Токаеву.

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