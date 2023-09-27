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Лучшие бесплатные сайты для трейдеров в 2023 году

Просмотров:112 Опубликовано: Сегодня, 17:11
Лучшие бесплатные сайты для трейдеров в 2023 году
Трейдинг

Бесплатные сайты и сервисы в помощь трейдеру



Трейдинг стал популярным способом заработка для многих людей. Однако, чтобы стать успешным трейдером, необходимо иметь не только глубокие знания и опыт, но и доступ к правильным инструментам и точной информации. Такие ресурсы могут помочь в различных аспектах торговли: от получения актуальных новостей и анализа рынка до разработки и тестирования торговых стратегий. Ниже представлены некоторые из наиболее полезных и надежных бесплатных сайтов и сервисов, которые могут пригодиться как начинающим, так и опытным трейдерам.

Статья написана по материалам сайта cryptonisation.

12 лучших сайтов, которые улучшат вашу торговлю



1. TradingView – платформа, которая предлагает бесплатные интерактивные графики и инструменты технического анализа. Трейдеры могут обмениваться идеями и стратегиями с другими пользователями;

2. Investing.com – полезный ресурс для трейдеров, предлагает актуальные новости, данные, графики, экономический календарь и другие полезные инструменты;

3. Yahoo Finance – бесплатные новости, данные по акциям, котировки и другую полезную информацию для трейдеров акций, облигаций и валют;

4. Finviz – это инструмент для скрининга акций, который предоставляет различные фильтры для нахождения определенных типов акций, а также визуализацию данных о финансовых рынках;

5. XE.com – ресурс для получения актуальных валютных курсов и конвертации валют, а также новостей валютного рынка;

6. Myfxbook – это социальная сеть для трейдеров на Forex, которая предоставляет аналитику счетов и торговые сигналы, помогает трейдерам улучшать свою торговлю;

7. BabyPips – это образовательный ресурс для начинающих трейдеров на Forex, где можно найти уроки, туториалы и глоссарии терминов;

8. Seeking Alpha – качественная аналитика и исследования акций, обзоры рынка и другие материалы от сообщества инвесторов и аналитиков;

9. Google Sheets или Excel Online. Они могут быть использованы для создания торговых журналов, отслеживания портфеля и выполнения различных расчетов и анализа данных;

10. CryptoCompare. Этот ресурс предоставляет подробную информацию и аналитику по различным криптовалютам, включая данные о торговых объемах и текущих котировках;

11. CoinGecko предоставляет комплексные данные о криптовалютных рынках, анализирует рыночную капитализацию, торговые объемы и предложения монет;

12. CoinMarketCap. Для тех, кто торгует криптовалютами, CoinMarketCap предоставляет актуальные данные о рыночной капитализации, объемах торгов и текущих ценах криптовалют.

Заключение



Эти бесплатные сайты и сервисы помогают улучшить результаты торговли, предоставляют трейдерам нужные данные, инструменты и знания для принятия обоснованных торговых решений. Постоянное обучение и использование правильных инструментов – ключ к успешной торговле на финансовых рынках.

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