Лучшие бесплатные сайты для трейдеров в 2023 году

Бесплатные сайты и сервисы в помощь трейдеру
Трейдинг стал популярным способом заработка для многих людей. Однако, чтобы стать успешным трейдером, необходимо иметь не только глубокие знания и опыт, но и доступ к правильным инструментам и точной информации. Такие ресурсы могут помочь в различных аспектах торговли: от получения актуальных новостей и анализа рынка до разработки и тестирования торговых стратегий. Ниже представлены некоторые из наиболее полезных и надежных бесплатных сайтов и сервисов, которые могут пригодиться как начинающим, так и опытным трейдерам.
Статья написана по материалам сайта cryptonisation
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12 лучших сайтов, которые улучшат вашу торговлю1. TradingView
– платформа, которая предлагает бесплатные интерактивные графики и инструменты технического анализа. Трейдеры могут обмениваться идеями и стратегиями с другими пользователями;2. Investing.com
– полезный ресурс для трейдеров, предлагает актуальные новости, данные, графики, экономический календарь и другие полезные инструменты;3. Yahoo Finance
– бесплатные новости, данные по акциям, котировки и другую полезную информацию для трейдеров акций, облигаций и валют;4. Finviz
– это инструмент для скрининга акций, который предоставляет различные фильтры для нахождения определенных типов акций, а также визуализацию данных о финансовых рынках;5. XE.com
– ресурс для получения актуальных валютных курсов и конвертации валют, а также новостей валютного рынка;6. Myfxbook
– это социальная сеть для трейдеров на Forex, которая предоставляет аналитику счетов и торговые сигналы, помогает трейдерам улучшать свою торговлю;7. BabyPips
– это образовательный ресурс для начинающих трейдеров на Forex, где можно найти уроки, туториалы и глоссарии терминов;8. Seeking Alpha
– качественная аналитика и исследования акций, обзоры рынка и другие материалы от сообщества инвесторов и аналитиков;9. Google Sheets или Excel Online.
Они могут быть использованы для создания торговых журналов, отслеживания портфеля и выполнения различных расчетов и анализа данных;10. CryptoCompare.
Этот ресурс предоставляет подробную информацию и аналитику по различным криптовалютам, включая данные о торговых объемах и текущих котировках;11. CoinGecko
предоставляет комплексные данные о криптовалютных рынках, анализирует рыночную капитализацию, торговые объемы и предложения монет;12. CoinMarketCap.
Для тех, кто торгует криптовалютами, CoinMarketCap предоставляет актуальные данные о рыночной капитализации, объемах торгов и текущих ценах криптовалют.
Заключение
Эти бесплатные сайты и сервисы помогают улучшить результаты торговли, предоставляют трейдерам нужные данные, инструменты и знания для принятия обоснованных торговых решений. Постоянное обучение и использование правильных инструментов – ключ к успешной торговле на финансовых рынках.На правах рекламы