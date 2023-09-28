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Канело против Чарло. Дата боя, время, какой вес, какие коэффициенты, где смотреть

Просмотров:143 Опубликовано: Сегодня, 15:54
Канело против Чарло. Дата боя, время, какой вес, какие коэффициенты, где смотреть
Мексиканец Сауль Канело Альварес и американец Джермелл Чарло
Мексиканец Сауль Канело Альварес и американец Джермелл Чарло станут участниками уникального боя. Впервые в истории профессионального бокса в одном поединке сойдутся два действующих абсолютных чемпиона мира.

Букмекерская контора Tennisi.kz видит в этом бою явного фаворита. Коэффициент Tennisi на победу Канело составляет 1,25 против 4,15 – на Чарло. На ничью Tennisi.kz дают коэффициент 24.

На кону в бою будут стоять только титулы Канело – WBA, WBC, WBO и IBF во втором среднем весе. Чарло поднимется на две весовые категории – с 69,8 кг до 76,2 кг.

В активе 33-летнего Канело – 59 побед (39 нокаутов), две ничьи и два поражения. Абсолютным чемпионом мира мексиканец стал в ноябре 2021 года, когда нокаутировал американца Калеба Планта. В первой защите Канело победил казахстанца Геннадия Головкина, а во второй – британца Джона Райдера.

В активе 33-летнего Чарло – 35 побед (19 нокаутов), одно поражение и одна ничья. Американец не бился с 14 мая 2022 года – в тот день он нокаутировал аргентинца Брайана Кастаньо и стал абсолютным чемпионом мира.

Бой Канело – Чарло станет главным событием вечера бокса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. По астанинскому времени он пройдет утром 1 октября, прямая трансляция на телеканале «Хабар» начнется в 7:00. В андеркарте выступят казахстанцы Абильхан Аманкул и Бек Нурмаганбет.

Самые нескучные ставки на бой Канело – Чарло и другие боксерские поединки ждут вас в мобильном приложении Tennisi.kz. Теннисирующая линия доступна здесь.

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