Драма «Qarga» стала хитом просмотров осеннего сезона на TV+ от «Казахтелеком»

Мы очень рады, что продукты казахстанского производства так нравятся нашей аудитории, - говорит директор Департамента развития и внедрения продуктов Дивизиона по розничному бизнесу АО «Казахтелеком» Дакиш Жагипаров. - Зритель готов платить за качественный контент и идти за медиабрендом, зарекомендовавшим себя. К примеру, более 40% из всех зрителей сериала «Qarga» - новые пользователи, решившие оформить подписку впервые. И мы рады, что помимо сериала, они находят для себя много другого интересного контента, ведь каждый тариф, доступный пользователям содержит в себе сразу несколько услуг – телевидение и кинотеатры.

За 10 часов с момента релиза, сериал успели оценить более 23 тысяч абонентов, причем 77% из них – посредством смартфонов, - отметил генеральный директор Дивизиона по розничному бизнесу АО «Казахтелеком» Игорь Погребицкий. - Мобильный телефон на сегодня – неотъемлемая часть нашей жизни, и то, что наш сервис доступен на смартфоне в полноценном объеме, что и на больших экранах – огромный плюс для пользователей. К тому же, если вы являетесь пользователем мобильной связи от «Казахтелекома», то для вас действует бесплатный мобильный трафик при просмотре контента на TV+».

Напомним, сериал «Qarga» снят полностью на казахском языке, что нестандартно для таких жанров, как криминальная драма. А главным героям ради роли пришлось пойти на кардинальные изменения во внешности - Шарип побрил голову, а Абылай перекрасился в блондина и носил линзу, имитирующую слепоту на один глаз. Большой финал проекта состоится уже на следующей неделе, заключительные 2 серии станут доступны 5 октября. А уже 11 октября состоится новая премьера - эксклюзивный драматический сериал «Шеше», затрагивающий такие непростые темы как борьба с раком и семейные отношения.

Начальные серии знакомят зрителей с нелегким детством героя, в котором стечение обстоятельств приводит к трагедии. Повзрослев, герой собирает команду из бывших воспитанников детского дома и начинает осуществлять свой коварный план по сведению счетов с теми людьми, кто, как он считает, сломали его жизнь. Первые 5 серий проекта были опубликованы 31 августа и сразу привлекли огромное внимание аудитории. Ведь ранее, в мае текущего года зрители уже видели плоды совместного сотрудничества двух компаний – сериал «Черный двор», взорвавший топы по просмотрам как среди пользователей Youtube, так и на стриминговой платформе.Отметим, что сериал «Qarga» идет по стопам своего предшественника, давая возможность зрителям с подпиской увидеть сразу большое количество серий, а не ждать еженедельного релиза нового эпизода – на текущий момент на платформе доступно уже 10 серий из 12.К слову, для удобства зрителей проекты Salem social media с сентября вынесены на платформе TV+ в отдельный раздел «Salem», где, помимо новинок, пользователей ждут ранее полюбившиеся сериалы – «5:32», «Сержан Братан» и «Игрок». И менее чем за месяц раздел «Salem» стал лидером среди всех интегрированных в сервисе кинотеатров, в том числе таких именитых как «Амедиатека», «Megogo» и «Start». Так, в сентябре каждый третий пользователь заходил на платформу ради того, чтобы посмотреть контент кинотеатра «Salem», в то время как до начала запуска оригинального контента доля посещения кинотеатров не превышала 20% от всех пользователей. Долгожданное продолжение сериала, очередные 5 серий вышли 28 сентября.Департамент коммуникацийАО «Казахтелеком»