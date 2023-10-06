«Золотой мяч-2023»: кто номинирован, когда церемония, какой коэффициент на Месси

30 октября определится обладатель «Золотого мяча» – самой престижной индивидуальной награды в футболе. Её вручает журнал France Football лучшему игроку года. Букмекерская контора Tennisi.kz
главным фаворитом на «Золотой мяч» считает Лионеля Месси, который уже семь раз выигрывал эту награду. Коэффициент Tennisi на победу аргентинца составляет 1,15, а на то, что награду выиграет любой другой футболист – 4,70.
На победу Эрлинга Холанда Tennisi.kz выставили коэффициент 5. В 2023 году норвежец вместе с «Манчестер Сити» стал победителем английской премьер-лиги и Лиги чемпионов, оба турнира он закончил в статусе лучшего бомбардира, а ещё получил приз лучшему футболисту сезона по версии УЕФА.
В топ-5 фаворитов также входят Килиан Мбаппе, Кевин де Брюйне и Родри. На француза Tennisi выставили коэффициент 45, а на бельгийца и испанца – 50.
Вручение «Золотого мяча» пройдёт в театре Шатле в Париже. Это будет 67-я по счёту церемония, но впервые France Football вручит приз по итогам сезона, а не по итогам календарного года. Всего на награду номинированы 30 футболистов.
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