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Казахстан снова против Дании в отборе на Евро-2024. Какие коэффициенты, во сколько матч, где прямая трансляция

Просмотров:171 Опубликовано: Сегодня, 16:09
Казахстан снова против Дании в отборе на Евро-2024. Какие коэффициенты, во сколько матч, где прямая трансляция
Фото из доступных источников
Сборная Казахстана по футболу следующий матч проведет в гостях против Дании. Команды встретятся в рамках седьмого тура отборочного цикла Евро-2024.

Букмекерская контора Tennisi.kz считает явным фаворитом Данию. На победу хозяев Tennisi предлагают коэффициент 1,13 против 20 – на Казахстан. На ничью Tennisi.kz выставили 8,80.

26 марта во втором туре Казахстан на «Астана Арене» сенсационно победил Данию, отыгравшись с 0:2. На дубль Расмуса Хойлунда хозяева ответили голами Бахтиера Зайнутдинова, Асхата Тагыбергена и Абата Аймбетова.

После шести туров Дания с 13 очками занимает второе место в группе H, уступая Словении по разнице мячей. Далее идут Финляндия и Казахстан – по 12 баллов, у Северной Ирландии три балла, а Сан-Марино пока идет без очков.

В отборочном цикле Евро-2024 Казахстан после Дании дважды победил Северную Ирландию (1:0, 1:0) и разгромил Сан-Марино (3:0), а до этого было поражение от Словении (0:1). У Дании есть победы над Данией (3:1, 2:0), Северной Ирландией (1:0) и Сан-Марино (4:0).

Матч Дания – Казахстан пройдет в ночь на 15 октября по астанинскому времени и начнется в 00:45. Прямая трансляция будет на телеканале Qazsport.
Самые теннисирующие ставки на все матчи отборочного цикла Евро-2024 ждут вас в мобильном приложении Tennisi.kz. Теннисирующая линия доступна здесь.

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