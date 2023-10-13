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Как играть в Dota 2 и получать за это призы?

Просмотров:8 Опубликовано: Сегодня, 13:57
Как играть в Dota 2 и получать за это призы?
Иллюстративное фото
The International возвращается! Этот год станет особенным для казахстанцев, ведь в турнире впервые участвуют сразу два наших соотечественника. В честь такого события Parimatch запускает дерзкое предложение на 100 000 000 тенге для всех фанатов Dota 2. Читайте в статье, какие призы ждут участников.

15 октября стартует главный международный турнир по Dota 2 — The International 2023. Команды упорно собирали очки на протяжении всего сезона, но лишь топ-20 получили шанс сразиться за главные трофеи — “Эгиду чемпионов” и внушительный призовой фонд. В этом году список претендентов на победу пополнился казахстанскими киберспортсменами, включая сенсацию Bali Major и амбассадора Parimatch, Айбека “ТА2000” Токаева.

В поддержку чемпионата Parimatch подготовил уникальные квесты с интеграцией в Steam, которые позволяют играть в Dota 2 и зарабатывать ценные призы на сумму в 100 000 000 тенге.

На кону — ноутбук Lenovo Legion Pro 7, iPhone 14 Pro Max, Playstation 5, Apple Watch 8, Airpods 3 поколения, бонусы на общую сумму 5 000 000 тенге еженедельно и FreeBet до 100 000 тенге.

Принять участие легко:

• Зайдите на сайт по ссылке;
• Нажмите кнопку “Принять вызов”;
• Привяжите аккаунты Parimatch и Steam;
• Выполняйте квесты в Dota2 или на сайте Parimatch;
• Получайте сундуки с кристаллами и FreeBet;
• Поднимайтесь в рейтинге и поборитесь за главные призы.

Предложение действует со 2 по 29 октября: каждую неделю новый турнир и новые квесты. Болейте за наших, фармите с Parimatch и получайте больше ярких эмоций от просмотра The International 2023!

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