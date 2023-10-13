Как играть в Dota 2 и получать за это призы?

The International возвращается! Этот год станет особенным для казахстанцев, ведь в турнире впервые участвуют сразу два наших соотечественника. В честь такого события Parimatch запускает дерзкое предложение на 100 000 000 тенге для всех фанатов Dota 2. Читайте в статье, какие призы ждут участников.
15 октября стартует главный международный турнир по Dota 2 — The International 2023. Команды упорно собирали очки на протяжении всего сезона, но лишь топ-20 получили шанс сразиться за главные трофеи — “Эгиду чемпионов” и внушительный призовой фонд. В этом году список претендентов на победу пополнился казахстанскими киберспортсменами, включая сенсацию Bali Major и амбассадора Parimatch, Айбека “ТА2000” Токаева.
В поддержку чемпионата Parimatch подготовил уникальные квесты с интеграцией в Steam, которые позволяют играть в Dota 2 и зарабатывать ценные призы на сумму в 100 000 000 тенге.
На кону — ноутбук Lenovo Legion Pro 7, iPhone 14 Pro Max, Playstation 5, Apple Watch 8, Airpods 3 поколения, бонусы на общую сумму 5 000 000 тенге еженедельно и FreeBet до 100 000 тенге.
Принять участие легко:
• Зайдите на сайт по ссылке
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• Нажмите кнопку “Принять вызов”;
• Привяжите аккаунты Parimatch и Steam;
• Выполняйте квесты в Dota2 или на сайте Parimatch;
• Получайте сундуки с кристаллами и FreeBet;
• Поднимайтесь в рейтинге и поборитесь за главные призы.
Предложение действует со 2 по 29 октября: каждую неделю новый турнир и новые квесты. Болейте за наших, фармите с Parimatch
и получайте больше ярких эмоций от просмотра The International 2023!
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