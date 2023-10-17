Какие шансы у Италии на «Уэмбли», рассказали эксперты

В ночь с 17 по 18 октября нас ждёт битва грандов. Спустя 2 года после сенсационной победы в финале Евро-2020, Италия возвращается в логово «трех львов». Смогут ли англичане взять реванш - читайте в статье и делайте выводы.
Англия
Результат “трёх львов” в отборе на Евро-2024 конечно не так хорош, как у сборной Франции, но тоже впечатляет – 4 победы в 5 матчах и 2 пропущенных гола при 16 забитых. Осечка была лишь в гостевой игре со сборной Украины, которая чудом выстояла против Кейна и компании (1:1).
При Гарете Саутгейте англичане строят игру от соперника. Со слабыми – активно идут в прессинг, как с Северной Македонией (7:0) и Мальтой (4:0), а с более сильными играют вторым номером, как в гостевом матче с Италией (2:1). Дома “три льва” тоже вряд ли полезут на итальянцев в лобовую атаку, а значит больше 3 голов ждать не стоит: аналитики Parimatch дают на такой расклад 1.25
.
Италия
Всё неплохо и у “скуадры адзурры”. После поражения от Англии, итальянцы победили 3 раза (2:1 с Украиной и 6:0 в двух играх с Мальтой). Правда вот при выезде в Северную Македонию команда Спалетти дала сбой: 1:1 против наследников Александра Великого и Горана Пандева.
“Скуадра Адзурра” отлично знает команду Саутгейта по финалу Евро-2020. И вполне способна перевести эти знания в активный прессинг. Эксперты дают 3.20 на то, что итальянцы забьют первыми
: в 4 из последних 6 матчей международных отборов они открывали счёт.
Аналитика и прогноз
По мнению аналитиков, фактор домашнего стадиона и тактическая гибкость Саутгейта делают “трёх львов” фаворитами этой встречи: 1.65 на Англию против 6.00 на Италию
. Но “скуадра адзурра” просто так не сдастся – Лучано Спаллетти ничем не уступает английскому тренеру, да и футболисты с Апеннин отлично знают стиль Кейна и компании. Отсюда и уверенность экспертов в том, что обе команды забьют: такой исход оценён ими в 2.20.
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