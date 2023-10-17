Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 17 Октября
+17...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.64 KZT
  • €1 = 501.85 KZT
  • 1 RUB = 4.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости компаний

Какие шансы у Италии на «Уэмбли», рассказали эксперты

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:44
Какие шансы у Италии на «Уэмбли», рассказали эксперты
Иллюстративное фото
В ночь с 17 по 18 октября нас ждёт битва грандов. Спустя 2 года после сенсационной победы в финале Евро-2020, Италия возвращается в логово «трех львов». Смогут ли англичане взять реванш - читайте в статье и делайте выводы.

Англия


Результат “трёх львов” в отборе на Евро-2024 конечно не так хорош, как у сборной Франции, но тоже впечатляет – 4 победы в 5 матчах и 2 пропущенных гола при 16 забитых. Осечка была лишь в гостевой игре со сборной Украины, которая чудом выстояла против Кейна и компании (1:1).

При Гарете Саутгейте англичане строят игру от соперника. Со слабыми – активно идут в прессинг, как с Северной Македонией (7:0) и Мальтой (4:0), а с более сильными играют вторым номером, как в гостевом матче с Италией (2:1). Дома “три льва” тоже вряд ли полезут на итальянцев в лобовую атаку, а значит больше 3 голов ждать не стоит: аналитики Parimatch дают на такой расклад 1.25.

Италия


Всё неплохо и у “скуадры адзурры”. После поражения от Англии, итальянцы победили 3 раза (2:1 с Украиной и 6:0 в двух играх с Мальтой). Правда вот при выезде в Северную Македонию команда Спалетти дала сбой: 1:1 против наследников Александра Великого и Горана Пандева.

“Скуадра Адзурра” отлично знает команду Саутгейта по финалу Евро-2020. И вполне способна перевести эти знания в активный прессинг. Эксперты дают 3.20 на то, что итальянцы забьют первыми: в 4 из последних 6 матчей международных отборов они открывали счёт.

Аналитика и прогноз


По мнению аналитиков, фактор домашнего стадиона и тактическая гибкость Саутгейта делают “трёх львов” фаворитами этой встречи: 1.65 на Англию против 6.00 на Италию. Но “скуадра адзурра” просто так не сдастся – Лучано Спаллетти ничем не уступает английскому тренеру, да и футболисты с Апеннин отлично знают стиль Кейна и компании. Отсюда и уверенность экспертов в том, что обе команды забьют: такой исход оценён ими в 2.20.

На правах рекламы

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика